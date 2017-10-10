Венгрия требует пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает "Радио Свобода".

Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

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"Такого мы не можем позволить. Правительство Венгрии решительным образом будет противостоять таким шагам Украины", — заявил Сийятро во время встречи с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей в Ужгороде.

Единственным средством влияния на Украину венгерский министр считает увеличение международного давления на Киев.

MTI Геннадий Москаль и Петер Сийярто

По словам Сийярто, он намерен в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в Люксембурге инициировать пересмотр этого соглашения с Украиной.

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине. В Украине неоднократно заявляли, что закон расширяет возможности нацменьшинств.