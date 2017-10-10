наверх
10.10.201706:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Венгрия требует пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (173)

    (обновлено: )5510
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Ужгород заявил, что единственное средство влияния на Украину - увеличение международного давления на Киев.
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает "Радио Свобода".

    Александр Спиваковский
    Александр Спиваковский / Facebook
    Реформа образования: жизнь школьников и учителей ДО и ПОСЛЕ

    Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

    Читайте также — Реформа образования: что будет новенького? Весь список

    "Такого мы не можем позволить. Правительство Венгрии решительным образом будет противостоять таким шагам Украины", — заявил Сийятро во время встречи с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей в Ужгороде.

    Единственным средством влияния на Украину венгерский министр считает увеличение международного давления на Киев. 

    MTI
    Геннадий Москаль и Петер Сийярто

    По словам Сийярто, он намерен в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в Люксембурге инициировать пересмотр этого соглашения с Украиной. 

    Читайте также: Не дразни моего дракона… Как нынешняя власть превзошла прошлую

    Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине. В Украине неоднократно заявляли, что закон расширяет возможности нацменьшинств

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Сергей Бабкин
      Культурная война в Украине: разборки во Львове
      Артур Герасимов. Архивное фото
      Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
      Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
      Пенсионная реформа: суть и скрытое
      Протесты против запрета референдума в Каталонии
      Европейский сепаратизм: век живи, век учись