Все для ЕС. Европа ввела пошлины на украинскую сталь - последствия

РИА Новости Украина

Еврокомиссия откликнулась на жалобы европейских металлургов и ввела повышенные импортные пошлины на "чрезмерно дешевую" иностранную сталь, поставляемую Россией, Украиной, Бразилией и Ираном. Их конкуренты в ЕС считают, что вводимые пошлины недостаточно высоки, пишет Sputnik Эстония.

Брюссель официально информировал заинтересованные стороны о том, что Европа вводит повышенные импортные пошлины на "некоторые изделия горячекатаного плоского проката, из легированной и нелегированной стали, поставляемые в страны ЕС из Бразилии, Ирана, России и Украины". Антидемпинговый тариф ЕС составит от 17,6 до 96,5 евро за тонну металла.

Бразильские предприятия, включая их европейские дочерние предприятия должны будут в соответствии с новыми пошлинами отдавать дополнительно от 53,4 до 63 евро за тонну. Для иранцев пошлины станут выше на 57,5 евро за тонну, для украинской компании Metinvest Group — на 60,5 евро за тонну. Для российских импортеров Severstal, NLMK и MMK пошлины подорожают соответственно на 17,6, 53,3 и 96,5 евро за тонну.

Представители российской MMK, цитируемые изданием Euractiv, заявили, что компания перенаправит часть своих поставок горячекатаной стали из Европы в Азию и на другие рынки, но ее приоритетом остается сама Россия. Severstal говорит, что продолжит поставки своей продукции в Европу, которые и при новых импортных пошлинах остаются для компании выгодными. Не собирается сворачивать свой европейский бизнес и липецкая NLMK Group, владеющая, в частности, бельгийским заводом La Louviere.

Стальная отрасль Европы недовольна Брюсселем

Европейские эксперты отмечают, что принятые Брюсселем антидемпинговые меры оказались более мягкими, чем ожидалось. Страны ЕС не поддержали первоначальное предложение Еврокомиссии установить минимальную цену на импортную сталь. Против высказались и сами европейские промышленники, назвавшие такую меру абсурдной (предлагалось установить минимальную цену в 472,27 евро за тонну стали).

Читайте также: Deutsche Welle: Украина не отказывается от Донбасса, но…

Европейская ассоциация "стальных" компаний Eurofer, по жалобе которой и были после расследований введены повышенные пошлины, выразила недовольство "слишком мягким" решением Еврокомиссии. Аксель Эггерт, генеральный директор ассоциации, заявил: "То, что мы теперь имеем, это значительно пониженный уровень защиты от демпинга". Он отметил также, что "Еврокомиссия, вопреки обычной практике, отказалась ввести меры обеспечительного характера".

Глава Eurofer считает, что вводимые пошлины существенно ниже "нормальных" и не решают проблемы европейских производителей. Кроме того, "неожиданно, Сербия осталась вне всех принимаемых мер, хотя в этой стране находятся крупные государственные китайские сталепрокатные предприятия". Следует отметить, что поставки из России, Китая и Украины составляют более половины общего импорта стали на рынки ЕС. Китайские предприятия в новом списке подвергнутых антидемпинговым мерам действительно не фигурируют, но они уже находятся под действием повышенных импортных пошлин.

Читайте также: Донецкий уголь в Польше — вопрос, конечно, интересный

Следует ожидать, что повышенные пошлины на изделия из стали, поставляемые из-за пределов ЕС, будут вскоре обходиться дороже, в том числе эстонским строителям и металлообработчикам. Изделия и конструкции из стали, в частности, российского происхождения, по данным Департамента статистики Эстонии, составляют не менее 10% внешнеторгового оборота страны.