Эрдоган: нужно завершить конфликт в Донбассе как можно быстрее

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Турция заинтересована в скорейшем завершении конфликта в Донбассе, он должен быть урегулирован на основе международного права и исходя из территориальной целостности Украины, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

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Эрдоган в понедельник прибыл с официальным визитом на Украину, где совместно со своим украинским коллегой Петром Порошенко проведет VI заседание Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Украина.

"Нашим желанием является, чтобы конфликт на востоке Украины закончился как можно быстрее. Верим, что проблема может быть решена только на основе международного права и на основе территориальной целостности Украины", — сказал Эрдоган в понедельник на брифинге после встречи с Порошенко в Киеве. Он добавил, что Анкара "поддерживает минский процесс".

Ранее Порошенко заявил, что Киев рассчитывает на присоединение Турции к международной "группе друзей деоккупации Крыма".

Порошенко сообщил, что договорился с турецким коллегой и дальше координировать действия в защите прав и свобод граждан Украины в рамках международных механизмов, в том числе мониторинговых.