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    Украина - Хорватия. Все голы и лучшие моменты матча

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    Матч в Киеве был решающим как для сборной Украины, так для хорватов, однако подопечным Андрея Шевченко подходила только победа.
    Канал ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

    Сборная Украины проиграла команде Хорватии в матче отборочного этапа на чемпионат мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. 

    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Результаты отборочных матчей на ЧМ-2018, сыгранных в Европе в понедельник

    Поединок, который в понедельник вечером, 9 октября, прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершился победой гостей со счетом 2:0. Оба мяча в ворота украинцев забил Крамарич (62, 70). 

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    Матч в Киеве был решающим как для сборной Украины, так для хорватов. В то же время в отличие от гостей подопечным Андрея Шевченко подходила только победа, которая, впрочем, не гарантировала выход в финальную часть ЧМ-2018, однако давала возможность получить путевку на мировое первенство в стыковом матче. 

    Украина завершает отборочный этап на ЧМ-2018 с 17 очками. Второе место в группе І занимают хорваты, имея в своем активе 20 очков, а лидирует в группе команда Исландии, набравшая 22 очка. 

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