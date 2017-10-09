ЧМ-2018. Украина - Хорватия: "матч века" или "развод" по-крупному?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Утром понедельника чуть ли не каждый из жителей Киева узнал: главное событие этого дня — игра национальной команды по футболу против сборной Хорватии.

Готовность номер один

Объявления о продлении работы общественного транспорта на каждой остановке метро, усиленное патрулирование полиции — все говорит о том, что столица готовится к большой игре. Обеспечивать безопасность этим вечером будут около 4 тысяч работников (по некоторым данным 9 тысяч — Ред.) структурных подразделений столичной полиции и военнослужащих Нацгвардии. Перекроют для движения автомобилей и целый ряд центральных улиц — все для того, чтобы дать фанатам сборной Украины возможность пройти специальным маршем, символизирующим поддержку и единение.

Нездоровый ажиотаж наблюдается и возле билетных касс стадиона в районе метро "Олимпийская" — в очередь выстроились те, кто пока не успел купить "на хорватов". Готовятся сорвать большой куш и спекулянты. Несмотря на то, что Федерация футбола впервые в истории устроила проход на стадион по именным билетам и при наличии паспорта, перекупщики предлагают "квиточки" по цене в два раза превышающей номинал. Правда, гарантии попадания на трибуны здесь никто не дает. На билете уже проставлена чужая фамилия и если на входе попадется въедливый секьюрити, футбол в лучшем случае придется смотреть по телевизору.

Команда в предвкушении

На поддержание ажиотажа вокруг поединка работают и сообщения из лагеря национальной сборной. Судя по высказываниям футболистов, команда к бою готова.

"Мы понимаем, какая нас ждет игра — на карту поставлено все", - говорит один из лидеров Андрей Ярмоленко. "Хорошо, что мы играем дома. Уверен, чтобы будет полный стадион. Игроки отдадут все силы, чтобы не было стыдно смотреть в глаза болельщикам. Нужно думать только о своей игре, сделать план на матч и придерживаться его. Только так мы сможем победить".

Такого же мнения придерживается и полузащитник Евгений Коноплянка, который, впрочем, предостерег от шапкозакидательских настроений.

"Сейчас для нас, прежде всего, важна концентрация во всем. Мы понимаем, насколько важный матч нам предстоит провести: победа нужна как нам, так и Хорватии. Так что поединок однозначно будет очень интересным. Не могу пообещать нашим болельщикам, что добьемся в понедельник победы, но точно могу пообещать, что все мы будем за неё бороться", - отметил футболист.

Шевченко верит, букмекеры — нет

Более осторожен в высказываниях и оценках соперника тренер сборной Андрей Шевченко.

"Я с большим уважением отношусь к хорватскому футболу, их стране, игрокам и болельщикам. Конечно, нынешнее развитие событий — не самое лучшее для наших команд, хотелось бы другого. Я посмотрел на расклады в группе, хорваты должны играть на победу. Матч будет открытый", — заявил тренер.

Подогревают интерес к встрече на "Олимпийском и букмекеры. По их прогнозам, несмотря на домашний для сборной Украины статус поединка, фаворитом матча являются именно хорваты. Так, коэффициенты популярной конторы William Hill выглядят следующим образом: победа Украины — 2,8, ничья — 3,1, победа Хорватии — 2,62. Такие же коэффициенты установила букмекерская контора bet365. Специалисты из bwin также больше верят в победу Хорватии — 2.6, и считают менее вероятным ничейный результат — 3,25.

Смысл?

Правда, если все-таки вспомнить о том, какая страна в 2018-м принимает чемпионат мира, куда якобы так сильно стремится Украина, возникает немало вопросов. И главный из них делает ажиотаж вокруг матча с хорватами нелогичным и даже смешным. А собирается ли сборная в случае успеха на "Олимпийском" вообще ехать в Россию? Страна-хозяйка предстоящего Мундиаля на официальном уровне объявлена в Украине агрессором, а любые связи с РФ, включая транспортные, сведены к нулю. О чем говорить, если во избежание крупных конфликтов европейские футбольные институции уже три года делают невозможными матчи украинских и российских команды, при жеребьевке разводя их по разным "корзинам". Кто-то скажет, что футбол, что вне политики. Но почему же тогда Андрей Шевченко на протяжении всего отборочного цикла демонстративно игнорировал игроков, посмевших выступать в российской премьер-лиге. Да и можно только представить, чем закончится участие команды на ЧМ-2018, если в РФ отправятся известные своим отношением к "москалям" украинские ультрас.

Читайте также: Отказ от трансляции ЧМ-2018. Франков: не принимайте всерьез

Вариант с бойкотом турнира в России рассматривают и в Федерации футбола. По слухам в коридорах здания на Лабораторном переулке, официальные власти склоняют украинскую сборную отказаться от поездки на чемпионат мира к "агрессору". Но, чтобы все было чинно и благородно, в планах сначала завоевать путевку на ЧМ-2018, а потом демонстративно от нее отказаться. Тем не менее, окончательное решение пока не принято — в федерации боятся возможных санкций со стороны ФИФА, поэтому будут предельно взвешено подходить к вопросу.