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    Матч Украина - Хорватия. Центр Киева закроют для транспорта

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    В понедельник будут внесены изменения в движение транспорта, оно будет запрещено в центре столицы в связи с проведением футбольного матча между сборными Украины и Хорватии.
    Сотрудники патрульной полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Движение транспорта в центре Киева в понедельник будет запрещено в связи с проведением на НСК "Олимпийский" матча между национальными сборными командами Украины и Хорватии, сообщает пресс-служба МВД.

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    "В этот день будут внесены изменения в движение транспорта, а именно: запрет движения всех видов транспортных средств на время проведения марша болельщиков сборной Хорватии по маршруту: ул. Ивана Федорова, 10 — ул. Ивана Федорова — ул. Большая Васильковская — ул. Деловая — ул. Эспланадная — ГП НСК "Олимпийский"; запрет движения всех видов транспортных средств на время проведения марша болельщиков сборной Украины "Верные сборной" по маршруту: бульвар Тараса Шевченко, 13 (парк имени Тараса Шевченко) — бульвар Тараса Шевченко — ул. Крещатик — Бессарабская площадь — ул. Бассейная — ул. Эспланадная — ГП НСК "Олимпийский", — указывается в сообщении.

    Кроме того, будет запрещено движение транспорта на ул. Эспланадной от ул. Бассейной до ул. Саксаганского с 18:00 9 октября года до 01:00 10 октября, кроме городского наземного пассажирского транспорта общего пользования, а также запрещена остановка и стоянка транспорта на ул. Казимира Малевича (от ул. Ковпака до ул. Ивана Федорова) и на ул. Николая Гринченко (от ул. Ивана Федорова до ул. Кировоградской) с 06:00 9 октября до 1:00 10 октября, кроме транспортных средств участников мероприятия; и на ул. Эспланадной от ул. Бассейной до ул. Саксаганского с 6:00 9 октября до 1:00 10 октября.

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    Ранее Хорватский футбольный союз объявил об отставке главного тренера национальной сборной Анте Чачича.

    Матч Украина — Хорватия будут охранять 5 тысяч правоохранителей.

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