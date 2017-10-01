В Хорватии намерены провозгласить Сербию и Черногорию агрессором

РИА Новости Украина

Хорватия подготовила новый закон о правах ветеранов, в котором в качестве агрессоров, ответственных за войну 1991-1995 годов, помимо сербского нацменьшинства в Хорватии, обозначены Сербия, Черногория и незаконные вооруженные формирования в БиГ. Вокруг проекта закона ведутся жаркие дебаты, пишет Sputnik.

В частности, против выступает председатель Независимой демократической сербской партии Милорад Пуповац. По его словам, этот закон не только клеймит хорватских сербов, но и вновь создает пространство для конфликтов между вышеуказанными государствами.

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О том, что закон бы открыл "Ящик Пандоры", предупредил и президент Сербии Александар Вучич, упомянувший судьбу сербов в концлагере Ясеновац и жертв хорватской операции "Буря" 1995 года, за что один из депутатов хорватского парламента за глаза обозвал лидера соседнего государства "четником".

Интересно, что проект закона предполагает и требование возмещения ущерба со стороны Сербии (40 миллиардов евро), причем, как говорят некоторые хорватские депутаты, выплата компенсаций "станет одним из пяти главных условий вступления Сербии в ЕС".

Даже если Загреб примет этот закон, он не будет иметь юридической силы с точки зрения международного права, и Хорватия не сможет на его основании требовать возмещения ущерба, — заявил известный белградский адвокат Тома Фила:

"Если бы хорваты знали, что они могут потребовать возмещения ущерба, они бы уже это сделали, но Сербию не признали виновной в агрессии против Хорватии. Значит, это все сказки для детей.

Между тем, проект закона может использоваться для внутреннего потребления. Хорваты изначально утверждали, что они не могли совершать военные преступления, поскольку для них война носила оборонительный характер. Они и называют себя защитниками, потому что защищали Хорватию от сербов и черногорцев. РИА Новости Украина Евгений Котенко Рудяков: "Хорватский сценарий" - это военная операция против Донбасса

С черногорцами вопросы решили, потому что их лидер Мило Джуканович заплатил какую-то компенсацию. А в ситуации с Сербией хорваты стремятся доказать, что играли роль жертв, хотя в результате их действий сотни тысяч сербов вынуждены были уехать из Хорватии. Раньше они составляли 14-15% населения, сейчас осталось не более 5%".

Фила отметил, что сербы, изгнанные из Хорватии, даже если их объявят агрессорами, полностью лишены возможности подать иск против Загреба:

"Позиция Хорватии заключается в том, что сербы покинули эту страну, поскольку этого требовало сербское государство и Слободан Милошевич. Так что вроде уходить было вообще необязательно. А если уж ушли, то что можно с этим сделать.

Хорваты никогда не признали, что сербы в 1995 году бежали от усташеских ножей. Не забывайте о том, что ни один хорватский генерал, оказавшийся в Международном трибунале по бывшей Югославии, не был осуждён за военные преступления в отношении сербов. Все хорваты осуждены за Боснию и Герцеговину. Получается, что сербы, погибшие в Хорватии, видимо, покончили жизнь самоубийства", — сказал адвокат.

По данным информационного центра "Веритас", занимающегося сбором информации о жертвах среди сербского населения Хорватии, по состоянию на 2014 год число погибших сербов в Хорватии в период с 1990 по 1998 годы составляет 7134 человека, из них 25% — мирные жители.

Пик активности пришелся на 1995, когда погибло 1268 человек. В августе этого хорватские войска провели операцию по уничтожению самопровозглашенной Республики Сербская Краина, в результате чего из Хорватии бежало, по разным данным, до 250 тысяч мирных сербов.