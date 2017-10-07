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    Косово - Украина. Все голы и лучшие моменты матча

    (обновлено: )2210
    Счет в матче на 60-ой минуте был открыт благодаря автоголу Пакарады, забившему в свои ворота головой в противостоянии с Гармашем. Второй гол в ворота косоваров забил Андрей Ярмоленко.
    Интернет-канал ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

    Сборная Украины по футболу добыла важную победу в матче отборочного этапа на ЧМ-2018 против сборной Косова.

    Сборная Украины по футболу и главный тренер Андрей Шевченко
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    Поединок, состоявшийся на нейтральном поле в Албании в пятницу вечером, завершился победой украинцев — 2:0.

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    Счет в матче на 60-ой минуте был открыт благодаря автоголу Пакарады, забившему в свои ворота головой в противостоянии с Гармашем. Второй мяч в ворота косоваров на 87-ой минуте забил Андрей Ярмоленко, воспользовавшись нерасторопностью защитников после подачи углового. 

    После победы в Албании в активе подопечных Андрея Шевченко 17 очков и третья строчка в группе І. Столько же очков и у сборной Хорватии, которая сыграла вничью против Финляндии 1:1. Матч Украина — Хорватия состоится 9 октября. Лидирует в группе Исландия, разгромившая в пятницу Турцию со счетом 3:0. 

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