Косово - Украина. Все голы и лучшие моменты матча

Сборная Украины по футболу добыла важную победу в матче отборочного этапа на ЧМ-2018 против сборной Косова.

Поединок, состоявшийся на нейтральном поле в Албании в пятницу вечером, завершился победой украинцев — 2:0.

Читайте также: Проблема-2018. Увидят ли украинцы Чемпионат мира по футболу

Счет в матче на 60-ой минуте был открыт благодаря автоголу Пакарады, забившему в свои ворота головой в противостоянии с Гармашем. Второй мяч в ворота косоваров на 87-ой минуте забил Андрей Ярмоленко, воспользовавшись нерасторопностью защитников после подачи углового.

После победы в Албании в активе подопечных Андрея Шевченко 17 очков и третья строчка в группе І. Столько же очков и у сборной Хорватии, которая сыграла вничью против Финляндии 1:1. Матч Украина — Хорватия состоится 9 октября. Лидирует в группе Исландия, разгромившая в пятницу Турцию со счетом 3:0.