наверх
07.10.201710:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве 5 тыс правоохранителей будут охранять матч Украина - Хорватия

    (обновлено: )63
    Как отметили в МВД, в связи с большим количеством участников, подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС будут переведены в усиленный режим несения службы.
    Сотрудники Национальной полиции Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. В Киеве общественный порядок во время проведения отборочного матча группового этапа Чемпионата мира по футболу между Украиной и Хорватиейи, который состоится 9 октября на НСК "Олимпийский", будут обеспечивать 5 тысяч правоохранителей, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

    Массовая драка на футболе в Ивано-Франковске
    "Фиртка"
    От любви до убийства. Как разгневанные фанаты мстят футболистам

    Согласно прогнозам МВД, матч посетят почти 60 тысяч болельщиков.

    "В связи с большим количеством участников, подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС будут переведены в усиленный режим несения службы", — говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.

    Также в МВД отметили, что охрану общественного порядка в Киеве будут осуществлять украинские и хорватские правоохранители.

    "В воскресенье мы ожидаем приезда сотрудников полиции Хорватии в Киев. Вместе мы определим вопросы, на которые надо обратить внимание", — сказал Яровой.

    Также отмечается, что для эффективного отслеживания и координации действий правоохранительных подразделений будут открыты ситуационные центры.

    Напомним, футбольный матч Украина — Хорватия состоится на НСК "Олимпийский" 9 октября.

    Как сообщалось ранее, сборная Германии по футболу, которая является действующим чемпион мира, обыграла команду Северной Ирландии в матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, обеспечив себе место в финальной части соревнований.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Удастся ли утихомирить Каталонию путем переговоров — мнение Решмедиловой. Видео
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Политикум: ты мне кум или не кум?