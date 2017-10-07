В Киеве 5 тыс правоохранителей будут охранять матч Украина - Хорватия

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. В Киеве общественный порядок во время проведения отборочного матча группового этапа Чемпионата мира по футболу между Украиной и Хорватиейи, который состоится 9 октября на НСК "Олимпийский", будут обеспечивать 5 тысяч правоохранителей, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Согласно прогнозам МВД, матч посетят почти 60 тысяч болельщиков.

"В связи с большим количеством участников, подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС будут переведены в усиленный режим несения службы", — говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.

Также в МВД отметили, что охрану общественного порядка в Киеве будут осуществлять украинские и хорватские правоохранители.

"В воскресенье мы ожидаем приезда сотрудников полиции Хорватии в Киев. Вместе мы определим вопросы, на которые надо обратить внимание", — сказал Яровой.

Также отмечается, что для эффективного отслеживания и координации действий правоохранительных подразделений будут открыты ситуационные центры.

Напомним, футбольный матч Украина — Хорватия состоится на НСК "Олимпийский" 9 октября.

Как сообщалось ранее, сборная Германии по футболу, которая является действующим чемпион мира, обыграла команду Северной Ирландии в матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, обеспечив себе место в финальной части соревнований.