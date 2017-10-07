Перед матчем с украинцами у сборной Хорватии сменился тренер

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Хорватский футбольный союз объявил об отставке главного тренера национальной сборной Анте Чачича. Это случилось после сенсационной ничьей игре хорватов с командой Финляндии (1:1). Об изменениях на тренерском мостике сборной Хорватии сообщает официальный сайт местной футбольной федерации.

На решение об отставке Чачича повлияло выступление команды в квалификации ЧМ-2018. Чачича на посту главного тренера сменил Златко Далич.

Предыдущим местом работы 50-летнего Далича был "Аль-Айн" из ОАЭ, до этого он с 2010 года работал в клубах из Саудовской Аравии.

Хорватам предстоит заключительный матч квалификации в Киеве с Украиной, который состоится в понедельник, 9 октября. Для продолжения борьбы за попадание в финальную часть ЧМ-2018 украинцам обязательно нужно побеждать, Хорватии будет достаточно ничьи.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу добыла важную победу в матче отборочного этапа на ЧМ-2018 против сборной Косова. Поединок, состоявшийся на нейтральном поле в Албании в пятницу вечером, завершился победой украинцев — 2:0.