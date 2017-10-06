наверх
06.10.201723:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украина выиграла у сборной Косова в матче отборочного этапа на ЧМ-2018

    (обновлено: )2110
    Матч Косово - Украина
    @UEFAcom_ru

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу добыла важную победу в матче отборочного этапа на ЧМ-2018 против сборной Косова.

    Поединок, состоявшийся на нейтральном поле в Албании в пятницу вечером, завершился победой украинцев со счетом 2:0. 

    Счет в матче на 60-ой минуте был открыт благодаря автоголу Пакарады, забившему в свои ворота головой в противостоянии с Гармашем. Второй мяч в ворота косоваров на 87-ой минуте забил Андрей Ярмоленко, воспользовавшись нерасторопностью защитников после подачи углового. 

    @UEFAcom_ru
    Матч Косово - Украина

    После победы в Албании в активе подопечных Андрея Шевченко 17 очков и третья строчка в группе І. Столько же очков и у сборной Хорватии, которая сыграла вничью против Финляндии 1:1. Матч Украина — Хорватия состоится 9 октября. 

    ЛИдирует в грппу Исландия, разгромившая в пятницу Турцию со счетом 3:0. 

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Алексей Якубин
      Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
      Деньги
      Пенсионная реформа: суть и скрытое
      Удастся ли утихомирить Каталонию путем переговоров — мнение Решмедиловой. Видео
      Европейский сепаратизм: век живи, век учись
      Петр Порошенко и Арсен Аваков
      Политикум: ты мне кум или не кум?