Ультрас "Динамо" призвали бойкотировать матч "Украина - Хорватия"

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Ультрас из объединения WBC протестуют против практики введения продажи билетов по паспортам и призывают бойкотировать матч "Украина-Хорватия".

"Призываем всех фанатов нашего клуба и других украинских клубов, да и вообще адекватных болельщиков — игнорировать матч между сборными Украины и Хорватии, организаторы которого, в лице ФФУ, откровенно наплевали на права граждан Украины. В нашем понимании долг каждого порядочного фаната "Динамо" — не быть "покорным бараном", в то время как ФФУ, нарушая действующие законы Украины, делает процесс покупки билетов и попадания на стадион на этот матч возможным только при предъявлении удостоверения личности", — сообщает на странице Ультрас в Facebook.

Напомним, именные билеты на матч сборной Украины появились в сентябре в Харькове, на игре ЧМ-2018 Украина – Турция. Нововведение вызвало шквал критики среди фанатов.