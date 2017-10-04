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    Ультрас "Динамо" призвали бойкотировать матч "Украина - Хорватия"

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    Ультрас призывают всех фанатов "Динамо" и других украинских клубов, всех болельщиков игнорировать матч между сборными Украины и Хорватии.
    Протест Ультрас
    WBC Ультрас Динамо, facebook

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Ультрас из объединения WBC протестуют против практики введения продажи билетов по паспортам и призывают бойкотировать матч "Украина-Хорватия".

    Невероятный матч киевского Динамо и Зари. 8 голов за игру. Видео
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    Невероятный матч киевского "Динамо" и "Зари". 8 голов за игру

    "Призываем всех фанатов нашего клуба и других украинских клубов, да и вообще адекватных болельщиков — игнорировать матч между сборными Украины и Хорватии, организаторы которого, в лице ФФУ, откровенно наплевали на права граждан Украины. В нашем понимании долг каждого порядочного фаната "Динамо" — не быть "покорным бараном", в то время как ФФУ, нарушая действующие законы Украины, делает процесс покупки билетов и попадания на стадион на этот матч возможным только при предъявлении удостоверения личности", — сообщает на странице Ультрас в Facebook.

    Напомним, именные билеты на матч сборной Украины появились в сентябре в Харькове, на игре ЧМ-2018 Украина – Турция. Нововведение вызвало шквал критики среди фанатов.

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