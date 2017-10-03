Некоторые футболисты "Баварии" тренировались тайно от Анчелотти - СМИ

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Некоторые футболисты мюнхенской "Баварии" тренировались втайне от уже бывшего главного тренера команды Карло Анчелотти из-за недовольства уровнем его тренировок, сообщает Kicker.

Анчелотти был уволен с поста главного тренера "Баварии" 28 сентября, вскоре после поражения мюнхенского клуба от французского "Пари Сен-Жермен" в матче Лиги чемпионов со счетом 0:3.

По данным немецкого издания, в прошлом сезоне лидеры мюнхенского клуба Филипп Лам и Хаби Алонсо выражали недовольство уровнем тренировок. Также к руководству клуба по этому же вопросу обращались Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Жером Боатенг. Сообщается, что разминка у помощника Анчелотти – Джованни Маури – длилась всего три минуты.

В результате некоторые игроки стали проводить отдельно дополнительные тренировки, но Анчелотти их запретил. Тогда футболисты стали проводить их тайно в другом месте.

"Бавария" после семи туров занимает второе место в чемпионате Германии, отставая на пять очков от лидера — дортмундской "Боруссии".