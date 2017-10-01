Кто остановит фанатов? Ультрас в Украине пошли по беспределу

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Воспользовавшись услугами футбольных ультрас для победы на Майдане, политики прекрасно понимали, что с представителями субкультуры придется считаться. Хотя, от греха подальше, огромную часть фанатов сразу же отправили в АТО.

Благо те с удовольствием откликнулись на предложение переквалифицироваться из хулиганов в национальные герои. Да и отстаивать на Донбассе новые идеалы, в числе которых и культовый "батько Бандера", для любого из них стало делом чести.

Серьезные проблемы начались, когда, отвоевав против "клятых москалей", тысячи горячих парней вернулись домой, чтобы и дальше болеть за свои любимые команды. Статус участника АТО на Донбассе для многих стал сигналом к тому, что теперь на трибунах и за ее пределами можно творить все, что угодно.

Герои Майдана

Сначала настоящим трендом на стадионах стала привычная для большинства украинских фанатов нацистская символика. Попав в отчеты европейских футбольных чиновников, «Волчий крюк» и другие неоднозначные знаки и цифры стоили сборной Украины, киевскому "Динамо" и ряду других клубов крупных штрафов и матчей при пустых трибунах.

Этого героям Революции оказалось мало и на одном из поединков они избили темнокожих болельщиков, рискнувших посмотреть футбол в компании представителей "титульної нації".

Кадры вакханалии в стиле Куклус-клана облетели все газеты Европы, а организаторам поединка опять "впаяли" кругленькую сумму.

Беспредел на стадионах в новых реалиях стал обычным делом. Сорвать матч, задымив стадион петардами? Нет проблем! Выбежать всей толпой на футбольное поле? Всегда пожалуйста. После того как решением Федерации футбола со стадионов убрали правоохранителей, буйные почувствовали себя хозяевами жизни. Призванные следить за обеспечением порядка стюарды, несколько раз крепко получив на орехи от ультрас, как правило, стараются не вмешиваться.

Не могут ничего поделать с болельщиками и полицейские, с которыми те пересекаются вне пределов стадионов. Стражи порядка банально боятся, что, скрутив бравого молодчика, случайно не намнут бока какому-то очередному герою-ветерану АТО.

С кулаками на капитана

Но в последнее время украинские болельщики выходят на новый уровень. Петардами и избиениями на трибунах уже никого не удивишь, поэтому фанаты взялись… за футболистов.

Даже бывалые любители "игры миллионов" в Украине были шокированы после того как болельщики львовских "Карпат" накинулись с кулаками на капитана своей команды Артема Федецкого. Футболист получил по физиономии после того, как попытался словесно урезонить разбушевавшихся по ходу матча с "Прикарпатьем" ультрас.

А после этого поединка футбольные патриоты догнали клубный автобус "Карпат" на трассе до Львова и только вмешательство спецназа спасло игроков от самосуда. Учитывая, что за неделю до этого фанаты, раздосадованные очередным поражением, вовсе забрали футболки у игроков "Карпат", спортсмены всерьез побаивались за свою жизнь.

Тотальная безнаказанность

О том, что ситуация с болельщиками давно перешла рамки допустимого, говорят и эксперты. Так, легендарный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо убежден, что к плачевному положению дел привело банальное попустительство тех, кто должен был контролировать действия фанатов.

"'Безнаказанность порождает преступление. Пока футбольных хулиганов не накажут как следует, ничего не изменится. Более того, уверен, что будет все хуже и хуже. На сегодняшний день я вижу только один выход из ситуации — возвращать на трибуны правоохранителей, выделять на это средства. Если человек провинился, он должен отвечать по закону. Ведь обычный человек ударит своего оппонента, то за это будет нести ответственность — суды, штрафы, ограничения. Так должно быть и в случае с фанатами", — считает футбольный эксперт.

По его словам, крайние меры нужно применять уже сейчас.

"Становится страшно. Ситуация очень далеко заходит. Если раньше люди ходили на футбол с детьми, то сейчас это просто опасно. Нужно взять пример Англии, где раньше болельщики тоже устраивали вакханалию, а после череды арестов футбольных хулиганов все встало на свои места", — отмечает Сабо.

Наказания не будет

Согласен с мнением футбольного корифея и политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Фанаты начали создавать проблемы еще до Майдана, а после него они получили абсолютную власть на стадионах, — говорит эксперт. - Футбольные хулиганы тесно связаны с "правым" движением, частью добровольческих батальонов. Эта проблема будет продолжаться, а время от времени даже усиливаться. Как ее решать? Она решается банальным путем выполнения законов.

Читайте также: Сказки от Гройсмана. Что на самом деле происходит с экономикой Украины

Фанаты — такие же люди, как и все остальные и должны отвечать. Но пока правоохранители избегают наказывать болельщиков, понимая, что это чревато последствиями. Хулиганы связаны с "правыми" радикалами, а те, в свою очередь, имеют серьёзное политическое прикрытие. В большинстве случаев футбольных беспредельщиков отпускают без какого-либо наказания" .