От любви до убийства. Как разгневанные фанаты мстят футболистам

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Гнев фанатов

Матч предварительного раунда Кубка Украины по футболу между "Прикарпатьем" и львовскими "Карпатами" (2:1) не обошелся без скандала. Фанаты львовян, недовольные игрой своих футболистов, устроили беспорядки и жестоко избили футболистов.

Игра 1/16 Кубка Украины проходила на ивано-франковском стадионе "Рух". После второго гола в ворота львовян ультрас в гостевом секторе начали хулиганить и бросать на поле файеры, зажгли дымовые шашки, арбитр остановил игру. Футболисты провели в подтрибунном помещении около получаса, после чего вернулись на поле. В оставшееся время матча "Карпаты" так и не смогли отыграться, чем и вызвали гнев фанатов.

Ультрас стали спускаться с трибун, преодолев ограждение, вышли на поле и, применяя пиротехническую продукцию, бросали камнями в правоохранителей, силой пытаясь прорвать "кордон" правоохранителей. Один из фанатов ударил по лицу защитника сборной Украины Артема Федецкого, который не принимал участия в игре и пытался успокоить разъяренную толпу.

Пострадали трое правоохранителей. По фактам нарушений общественного порядка во время футбольного матча полиция начала два уголовных производства.

На этом "футбольные страсти" не закончились. Фанаты "Карпат" остановили в районе Сокольников автобус своей команды, который следовал после игры домой, и потребовали от игроков объясниться за поражение. Прибывшей на место инцидента полиции пришлось вызывать спецназ,чтобы предотвратить драку. В сопровождении полиции автобус с игроками "Карпат"доставили на базу клуба.

Врочем, это не первый инцидент с фанатами "Карпат". Львовяне ранее позорно проиграли ровенскому "Вересу" (1:6). После матча фанаты вынудили спортсменов "Карпат" подойти к сектору и объясниться, после чего футболистов заставили снять форму, так как по мнению болельщиков, нынешние игроки львовского клуба не достойны ее носить.

12 пуль за автогол

Избиение футболистов за плохую игру фанатами — случай не новый, однако, пожалуй, самая кровавый акт мести произошел в Колумбии, когда 27-летнего защитника "Атлетико Насьональ" Андреса Эскобара застрелили за автогол.

В июне 1994 года футболист сборной Колумбии в ключевой игре с США группового раунда чемпионата мира забил гол в свои ворота (колумбийцы проиграли 1:2). Именно на этом мундиале Пеле прогнозировал победу Колумбии, однако сборная провалилась и уехала домой после первого этапа.

Спустя шесть дней, 2 июля, Андрес Эскобар отправился на одну из популярнейших дискотек в родном Медельине, где провел ночь со своими друзьями. На мероприятии братья Галльон, узнав футболиста, начали оскорблять его с криками: "Автогол, Андрес, автогол!". Спортсмен попросил оставить его в покое, но Педро и Сантьяго Галльон заявили: "Ты не знаешь, с кем связался".

Позднее на парковке у дискотеки водитель братьев Умберто Муньос Кастро подошел к машине Эскобара, направил на футболиста пистолет и выстрелил в него 12 раз. По словам очевидцев, во время стрельбы убийца кричал "Спасибо за автогол!" и "Гол!".

Стрелок получил 43 года тюрьмы, но в 2005 году вышел на свободу за примерное поведение, оставшийся срок ему перевели в условное наказание. Братья же Галльон получили за пособничество небольшие сроки, но вышли на свободу уже через три месяца под залог в миллион песо.

Родные футболиста считают, что убийство Эскобара заказала мафия, одним из источников доходов которой были ставки. По их мнению, таким ужасным образом наркокартели отомстили футболисту за проигрыш на мундиале.

Досталось сыну главного тренера

Жестокая история произошла не так давно в Швеции. В конце 2016-го года "Хельсинборг" под руководством Хенрика Ларссона впервые за 23 года вылетел во второй дивизион после проигрыша "Хальмстаду" (1:2). После провальной игры фанаты "Хельсингборга" выбежали на поле и начали нападать на своих футболистов с криками "Снимайте футболки, вы не достойны их носить!". Разгневанные болельщики избили сына главного тренера и лучшего бомбардира команды в сезоне Джордана Ларссона. Самому тренеру удалось избежать побоев.

— Read Celtic (@ReadCeltic) 20 ноября 2016 г.

​Футболисты также едва смогли покинуть клубную парковку, которую окружила толпа фанатов.

Разборки по-перуански

В феврале 2015 года Фанаты перуанского клуба "Альянса Лима" напали на футболистов своей команды после поражения в матче первого предварительного раунда Кубка Либертадорес от аргентинского клуба "Уракан" (0:4).

Сначала конфликт разгорелся сразу после матча перуанцев с "Ураканом". При этом один из игроков команды ударил подошедшего к нему с претензиями болельщика, еще один футболист разразился оскорбительной тирадой в адрес другого недовольного фаната. Официальный фан-клуб предупредил игроков о том, что "за такое поведение им придется ответить".

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Позднее несколько десятков фанатов ворвались в раздевалку команды перед тренировкой на стадионе Алехандро Вильянуэва в Лиме и избили нескольких игроков, другим угрожали оружием. Один из спортсменов также ударил болельщика. В конфликт вмешались сотрудники службы безопасности "Альянсы Лимы".

По материалам открытых источников интернет