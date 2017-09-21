Горячие карпатские парни. Беспорядки на матче Кубка Украины по футболу

Матч 1/16 Кубка Украины между командами "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) — "Карпаты" (Львов) был прерван из-за поведения фанатов.

После второго забитого гола в ворота львовян фанаты хозяев начали бросать на поле петарды. Из-за инцидента футболисты "Прикарпатья" покинули поле и провели в подтрибунном помещении 30 минут, после чего все же вернулись и продолжили игру.

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Как сообщает УНН, после матча между болельщиками и полицией произошло столкновение, в результате которых пострадали по меньшей мере два человека.

Как отмечается, по завершении поединка произошла драка львовских фанатов, которые выбежали на футбольное поле, с местными полицейскими.

Матч завершился победой ивано-франковской команды со счетом 2:1.