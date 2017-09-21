Проблема-2018. Увидят ли украинцы Чемпионат мира по футболу

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Как и ожидалось, вокруг трансляции Чемпионат мира по футболу в России не обошлось без скандалов. Сначала из-за места трансляции матча, а затем – из-за даты проведения.

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Прием заявок на покупку билетов на Чемпионат мира вызвал небывалый ажиотаж. В первый же день было получено 500 тысяч обращений желающих попасть на турнир. За пять дней эта цифра увеличилась вдвое и достигла миллиона. При этом активны не только россияне. Из-за рубежа поступил 21% заявок.

"По количеству отправленных заявок лидируют болельщики из России. Далее следуют мексиканцы, аргентинцы, бразильцы, китайцы, американцы, колумбийцы, немцы и англичане", – заявил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.

Бойкот Украины

Только Украина остается в стороне. Ранее в мае глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что в стране не будут транслироваться матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, даже если туда попадет наша команда.

Аласания тогда говорил, что права на трансляцию матчей ЧМ-2018 были куплены НОТУ примерно за $6 млн и отказ от трансляции принесет компании убыток. "Но есть вещи, которые намного дороже денег", — подчеркивал он.

По его мнению, принятое решение украинский народ воспримет правильно.

"Недовольные будут, так или иначе. Но я думаю, что Украина правильнее воспримет такое решение, чем, наоборот, показ чемпионата, который проводится в Москве. Сейчас традиции в России таковы: все используется в качестве оружия борьбы за победу российского народа. Не знаю, зачем и над чем, но, тем не менее, это все так. Но даже не в этом дело. Много футбола, много картинки, многочасовые показы — и это будет транслироваться на всю Украину из Москвы. Уже это вызывает у людей отторжение", — считает Аласания.

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Впрочем, для Аласании подобные заявления не новы. Еще в мае 2015 года он намеренно "отрубил" Украину от молодежного чемпионата мира по футболу, где играла украинская команда.

"Представь себе картину молодежного чемпионата: выходит на поле украинская сборная, на футболках которой по контракту значится генеральный спонсор. Да, поперек груди — "Газпром России", — заявлял он тогда.

Реакция в России

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин выразил недоумение позицией Украины.

"Мне жаль людей в Украине, которые болеют за футбол. Ладно, могут не смотреть игры сборной России. Но что мешает показать матч Бразилия — Чили или Аргентина — Нидерланды? На все наши действия Украина будет отвечать словом "нет". Не надо злить и наш народ, и нормальных людей, которые остались в Украине. Не показывают — ну, не смотрите футбол. Пусть загонят себя в сарай и сидят там одни. Если им будет от этого легче, дай бог им здоровья", — добавил Созин.

Гнев на милость?

Однако, похоже, позиция Украины изменилась. Накануне в СМИ появилась информация, что наша страна решила продать права на трансляцию за 200 млн. Об этом говорится в подготовленном Кабмином проекте госбюджета на 2018 год.

В соответствии с документом выручить за лицензию планируется 200 млн грн, что по текущему курсу составляет более $7,6 млн.

Отмечено, что вырученные от продажи средства будут направлены на счета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) для обеспечения ее деятельности.

"Установить, что в 2018 году средства в сумме 200 млн гривен от продажи лицензионных прав для освещения Чемпионата мира по футболу 2018 года зачисляются на счета Национальной общественной телерадиокомпании Украины для обеспечения собственной деятельности", — сказано в документе.

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На данный момент футбольная сборная Украины продолжает борьбу за выход на соревнования Чемпионата мира 2018 года в России.

После шести матчей квалификационного раунда сборная Украины с 11 очками занимает четвертое место в группе. У идущей третьей команды Турции такое же количество очков, подопечные Андрея Шевченко уступают им по дополнительным показателям. На втором и первом местах располагаются сборные Исландии и Хорватии соответственно (по 13 очков).

Прямую путевку на чемпионат мира получает команда, занявшая первое место в группе. Коллективы, расположившиеся на вторых строчках, разыграют право участия в турнире в стыковых матчах.

По материалам из открытых источников интернет