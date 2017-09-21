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21.09.201714:25
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    Фанаты избили футболиста сборной Украины в Ивано-Франковске

    (обновлено: )44741
    Фанаты львовских "Карпат" жестоко избили футболистов команды за плохую игру в сезоне. Прямо на стадионе ультрас устроили потасовку с некоторыми футболистами.
    Канал Александр Чеканов на youtube

    Один из фанатов ударил по лицу защитника сборной Украины Артема Федецкого, который не принимал участия в игре и пытался успокоить разъяренную толпу. Кадры избиения футболиста можно увидеть со 2 минуты ролика.

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    Ранее сообщалось, что по фактам нарушений общественного порядка во время футбольного матча в Ивано-Франковске между местной командой "Прикарпатье" и львовскими "Карпатами" полиция начала два уголовных производства. По данным правоохранителей, на стадионе "Рух" в Ивано-Франковске после поражения львовской команды в первом тайме ее болельщики начали грубо нарушать общественный порядок, хулиганить, бросать файеры. Матч был прекращен.

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