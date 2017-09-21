Фанаты избили футболиста сборной Украины в Ивано-Франковске

Один из фанатов ударил по лицу защитника сборной Украины Артема Федецкого, который не принимал участия в игре и пытался успокоить разъяренную толпу. Кадры избиения футболиста можно увидеть со 2 минуты ролика.

Смотрите также: Драка футболистов на сенсационном матче "Зенита" и "Спартака"

Ранее сообщалось, что по фактам нарушений общественного порядка во время футбольного матча в Ивано-Франковске между местной командой "Прикарпатье" и львовскими "Карпатами" полиция начала два уголовных производства. По данным правоохранителей, на стадионе "Рух" в Ивано-Франковске после поражения львовской команды в первом тайме ее болельщики начали грубо нарушать общественный порядок, хулиганить, бросать файеры. Матч был прекращен.