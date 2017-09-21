Во Львовской области избили футболистов ФК "Карпаты"

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Во Львовской области группа неизвестных остановила автобус ФК "Карпаты" и избила футболистов, сообщает координатор общественной организации "Варта-1", депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Между Пустомытами и Солонкой на трассе автобусу футбольной команды "Карпаты" была перекрыта дорога неизвестными, которые спровоцировали драку с футболистами. Со слов свидетелей: группа фанатов избила футбольную команду, которая возвращалась после матча из Ивано-Франковска, где они проиграли", — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

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По его данным, когда на место происшествия прибыла полиция, "люди, которые начали драку с футболистами, перекрыли и ей дорогу".

"На данный момент на вызов прибыл спецназ полиции, многие задержанных, они доставлены в райотдел Пустомыт для выяснения всех обстоятельств", — добавил львовский депутат.

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Ранее РИА Новости Украина сообщало, что во во время матча 1/16 Кубка Украины по футболу между ФК "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) и ФК "Карпаты" (Львов) произошли массовые беспорядки.