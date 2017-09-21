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    Происшествия

    Во Львовской области избили футболистов ФК "Карпаты"

    (обновлено: )12131
    По данным депутата Львовского областного совета Игоря Зинкевича, на место происшествия прибыл полицейский спецназ.
    Игроки ФК Карпаты (Львов). Архивное фото
    ФК "Карпаты"

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Во Львовской области группа неизвестных остановила автобус ФК "Карпаты" и избила футболистов, сообщает координатор общественной организации "Варта-1", депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. 

    Беспорядки на матче Кубка Украины между ФК Прикарпатье и ФК Карпаты. Видео
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    Горячие карпатские парни. Беспорядки на матче Кубка Украины по футболу

    "Между Пустомытами и Солонкой на трассе автобусу футбольной команды "Карпаты" была перекрыта дорога неизвестными, которые спровоцировали драку с футболистами. Со слов свидетелей: группа фанатов избила футбольную команду, которая возвращалась после матча из Ивано-Франковска, где они проиграли", — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

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    По его данным, когда на место происшествия прибыла полиция, "люди, которые начали драку с футболистами, перекрыли и ей дорогу".

    "На данный момент на вызов прибыл спецназ полиции, многие задержанных, они доставлены в райотдел Пустомыт для выяснения всех обстоятельств", — добавил львовский депутат.

    Facebook Игоря Зинкевича
    Комментарий Игоря Зинкевича

    Ранее РИА Новости Украина сообщало, что во во время матча 1/16 Кубка Украины по футболу между ФК "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) и ФК "Карпаты" (Львов) произошли массовые беспорядки

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