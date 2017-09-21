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    Массовая драка на футболе в Ивано-Франковске: пострадали трое полицейских

    (обновлено: )11910
    Правонарушители причинили троим работникам полиции телесные повреждения, других обращений от пострадавших в полицию не поступало. Правоохранители открыли два уголовных производства.
    Массовая драка на футболе в Ивано-Франковске
    "Фиртка"

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. По фактам нарушений общественного порядка во время футбольного матча в Ивано-Франковске между местной командой "Прикарпатье" и львовскими "Карпатами" полиция начала два уголовных производства, сообщает ГУ Нацполиции в регионе.

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    По данным правоохранителей, на стадионе "Рух" в Ивано-Франковске после поражения львовской команды в первом тайме ее болельщики начали грубо нарушать общественный порядок, хулиганить, бросать файеры. Матч был прекращен.

    "В конце игры, после проигрышного результата "Карпат", фаны стали спускаться с трибун, преодолев ограждение, вышли на поле и, применяя пиротехническую продукцию, бросали камнями в правоохранителей, силой пытаясь прорвать "кордон" правоохранителей. Благодаря слаженным действиям правонарушение было прекращено", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе отметили, что правонарушители причинили троим работникам полиции телесные повреждения. Других обращений от пострадавших в полицию не поступало.

    Ведомости по этим фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч.3 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.

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