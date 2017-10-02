ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины за поведение фанатов

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Федерацию футбола Украины (ФФУ) на 48 тысяч швейцарских франков (около 42 тысяч евро) за поведение болельщиков во время матчей отборочного цикла чемпионата мира-2018 против сборных Турции и Исландии, сообщается на сайте ФИФА.

Украинцы 2 сентября провели домашний матч отбора ЧМ-2018 против команды Турции (2:0). Отмечается, что во время игры фанаты сборной Украины распевали дискриминационные кричалки, выбегали на поле и блокировали лестничные пролеты. За эти нарушения ФИФА оштрафовала украинскую сборную на 45 тысяч франков и вынесла предупреждение.

Еще 3 тысячи франков штрафа и предупреждение сборная Украины получила за поведение своих фанатов на выездной игре отбора на чемпионат мира против сборной Исландии (0:2) 5 сентября.

Кроме того, за поведение болельщиков по итогам игр в сентябре были оштрафованы национальные федерации Сербии (на 20 тысяч швейцарских франков), Албании (30 тысяч), Аргентины (35 тысяч), Чили (35 тысяч), Эквадора (20 тысяч), Греции (20 тысяч), Венгрии (20 тысяч), Ирана (45 тысяч), Нигерии (30 тысяч), Панамы (25 тысяч) и Перу (25 тысяч).