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    ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины за поведение фанатов

    (обновлено: )15220
    Во время игры со сборной Турции фанаты сборной Украины распевали дискриминационные кричалки, выбегали на поле и блокировали лестничные пролеты. За эти нарушения ФИФА оштрафовала украинскую сборную на 45 тысяч франков и вынесла предупреждение.
    Украина - Турция
    112 Украина

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Федерацию футбола Украины (ФФУ) на 48 тысяч швейцарских франков (около 42 тысяч евро) за поведение болельщиков во время матчей отборочного цикла чемпионата мира-2018 против сборных Турции и Исландии, сообщается на сайте ФИФА.

    Сборная Украины призвали фанатов болеть корректно на матче с Турцией. Видео
    Канал Football Federation of Ukraine на youtube
    Сборная Украины призвала фанатов быть корректными на матче с Турцией

    Украинцы 2 сентября провели домашний матч отбора ЧМ-2018 против команды Турции (2:0). Отмечается, что во время игры фанаты сборной Украины распевали дискриминационные кричалки, выбегали на поле и блокировали лестничные пролеты. За эти нарушения ФИФА оштрафовала украинскую сборную на 45 тысяч франков и вынесла предупреждение.

    Еще 3 тысячи франков штрафа и предупреждение сборная Украины получила за поведение своих фанатов на выездной игре отбора на чемпионат мира против сборной Исландии (0:2) 5 сентября.

    Кроме того, за поведение болельщиков по итогам игр в сентябре были оштрафованы национальные федерации Сербии (на 20 тысяч швейцарских франков), Албании (30 тысяч), Аргентины (35 тысяч), Чили (35 тысяч), Эквадора (20 тысяч), Греции (20 тысяч), Венгрии (20 тысяч), Ирана (45 тысяч), Нигерии (30 тысяч), Панамы (25 тысяч) и Перу (25 тысяч).

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