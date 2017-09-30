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    На футбольном матче во Франции рухнула трибуна, около 20 пострадавших

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    Встреча, проходившая в субботу в Амьене, была прервана на 16-й минуте после гола "Лилля". Во время празднования забитого мяча на трибуне фанатов гостей рухнул заградительный барьер, после чего болельщики упали на поле.
    Падение фанатов с трибуны на матче чемпионата Франции по футболу Амьен – Лилль
    beIN Sports

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. В результате падения с трибуны на матче чемпионата Франции по футболу "Амьен" – "Лилль" пострадали 18 человек, трое из которых получили серьезные травмы, сообщает агентство Франс Пресс.

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    Матч в Амьене был прерван в субботу на 16-й минуте после гола "Лилля", так как во время празднования забитого мяча на трибуне, где находились болельщики гостей, сломался заградительный барьер, и фанаты попадали вниз на поле друг на друга с высоты примерно в 1,5 метра, сообщает Р-Спорт.

    На момент остановки игры "Лилль" выигрывал со счетом 1:0.

    Матч восьмого тура чемпионата Франции "Амьен" – "Лилль" не будет доигран в субботу, сообщает агентство со ссылкой на Bein Sports.

    В апреле болельщик футбольного клуба "Бельгано" Эмануэль Бальбо скончался в результате падения с трибуны во время матча чемпионата Аргентины с клубом "Тальерес".

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