В Аргентине в ходе драки на матче погиб болельщик

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Болельщик футбольного клуба "Бельгано" Эмануэль Бальбо скончался в результате падения с трибуны во время матча чемпионата Аргентины с клубом "Тальерес", сообщается на официальном сайте ФК.

Матч проходил 15 апреля и завершился ничьей — 1:1.

Согласно сообщению, Бальбо сорвался с трибуны и упал с трехметровой высоты, пытаясь уйти от драки с фанатами "Тальереса". Он перелезал через перила на другой сектор, но в этот момент фанаты соперника подбежали к нему и нанесли несколько ударов, в результате чего тот сорвался и упал.

Бальбо умер от травмы головы в одной из больниц города в субботу, сообщает Р-Спорт.

"Клуб "Бельгано" приносит глубокие сожаления в связи с гибелью Эмануэля Бальбо и, как организатор матча, готов оказать любое содействие органам правосудия, чтобы восстановить справедливость. Выражаем соболезнования близким погибшего", — говорится в заявлении на сайте клуба.

​Накануне польская полиция задержала 26 футбольных фанатов, устроивших массовую драку, сообщил пресс-секретарь полиции в Радзыне-Подляском (Люблинское воеводство) Петр Муха.