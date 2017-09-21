На Закарпатье повесился 9-летний игрок двух футбольных клубов

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В с. Великие Береги Береговского района Закарпатской области покончил жизнь самоубийством 9-летний школьник, игрок двух местных детско-юношеских футбольных клубов, сообщает издание BeregszaszNews.

Изначально о смерти мальчика сообщили в Федерации футбола Береговского района.

"В Федерацию футбола Береговщины поступила трагическая весть — скоропостижно скончался футболист ДЮФК "Берегвидейк" (Береговский район), и игрок ДЮФК "Талисман" (Большие Берега) 9-летний Эрнест Яров", — говорится в сообщении федерации.

По данным местных СМИ, 9-летний футболист по неизвестным причинам совершил суицид через повешение.

"По словам знакомых семьи, школьник повесился после пользования интернетом. Возможно, речь идет об одной из так называемых "групп смерти", которые склоняют детей к самоубийству через специальных "наставников" и "задачи", — пишет BeregszaszNews.

Сейчас причины самоубийства школьника устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее в одном из городских парков Тернополя обнаружили труп мужчины, который повесился на дереве.