В отеле Харькова повесился мужчина

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В гостинице Харькова обнаружили тело 47-летнего харьковчанина. Как сообщили в Нацполиции, ЧП произошло в номере отеля, расположенном на Московском проспекте.

Мужчина покончил жизнь самоубийством через повешение. Тело обнаружили в полдень воскресенья, 16 июля.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.