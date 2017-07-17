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    Происшествия

    В отеле Харькова повесился мужчина

    (обновлено: )48
    Мужчина покончил жизнь самоубийством через повешение. Тело обнаружили в полдень воскресенья, 16 июля. По адресу выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В гостинице Харькова обнаружили тело 47-летнего харьковчанина. Как сообщили в Нацполиции, ЧП произошло в номере отеля, расположенном на Московском проспекте.

    Мужчина покончил жизнь самоубийством через повешение. Тело обнаружили в полдень воскресенья, 16 июля.

    По адресу выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции.

    Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.

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