В Днепре парень повесился возле детской площадки

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В понедельник, 14 августа, на улице Немировича-Данченко парень повесился возле детской площадки, сообщает "Информатор".

Очевидцы сообщили, что видели, как парень ссорился с какой-то девушкой во дворе. Спустя час его нашли повешенным на дереве возле детской площадки. Связана ли ссора с его смертью, не известно.

Также местные жители сказали, что не знают парня и никогда до этого его не видели. На месте работают сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативной группы и судмедэксперты. Проводятся следственные действия по установлению личности.

Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.