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14.08.201710:19
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    Происшествия

    В Днепре парень повесился возле детской площадки

    (обновлено: )42
    По данным очевидцев, молодой человек поссорился с девушкой, а спустя некоторое время его нашли повешенным. Связана ли ссора с его смертью, не известно.
    В Днепре парень повесился возле детской площадки
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В понедельник, 14 августа, на улице Немировича-Данченко парень повесился возле детской площадки, сообщает "Информатор".

    Очевидцы сообщили, что видели, как парень ссорился с какой-то девушкой во дворе. Спустя час его нашли повешенным на дереве возле детской площадки. Связана ли ссора с его смертью, не известно.

    Также местные жители сказали, что не знают парня и никогда до этого его не видели. На месте работают сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативной группы и судмедэксперты. Проводятся следственные действия по установлению личности.

    Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.

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