Организатор избиения Татьяны Черновол повесился сам – прокуратура

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. По факту смерти заключенного в помещении следственном изоляторе предполагаемого организатора нападения на Татьяну Черновол в 2013 году Олега Нетребко начато расследование и назначена служебная проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Ранее, тело 47-летнего мужчины без признаков жизни было обнаружено около четырех часов утра 15 июня 2017 года работниками спецучреждения. По предварительной информации, смерть наступила от механической асфиксии шеи путем повешения на простыне.

В прокуратуре отмечают, что первоочередные следственные действия, проведенные с привлечением судебно-медицинского эксперта, телесных повреждений на теле умершего, а также других явных признаков насильственной смерти не обнаружили.

Кроме того, проведенным анализом видеозаписи с камеры наблюдения исключается причастность к указанному происшествию посторонних лиц. Сейчас в уголовном производстве назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти заключенного.

Кроме того, прокуратурой города Киева инициировано проведение служебной проверки по поводу соблюдения требований Закона Украины "О предварительном заключении" работниками ИВС ГУНП в г. Киеве.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры города Киева.