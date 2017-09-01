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    Происшествия

    На дереве в тернопольском парке повесился мужчина

    (обновлено: )64
    При погибшем не было документов, поэтому полиция устанавливает личность мужчины. На вид ему 37-39 лет. Предсмертную записку мужчина также не оставил.
    Полтавский полицейский. Архивное фото
    poltava.today

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В одном из городских парков Тернополя о труп мужчины, который повесился на дереве. Тернополе. Об этом сообщает местное издание "Тернопольчане" со ссылкой на очевидцев происшествия.

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    Как уточняется, инцидент произошел в четверг, 31 августа, в парке "Загребелье".

    На месте происшествия работали правоохранители. При погибшем не было документов, поэтому полиция устанавливает личность мужчины. На вид ему 37-39 лет. Предсмертную записку он также не оставил, поэтому на данный момент больше информации пока нет.

    Напомним, 14 августа на улице Немировича-Данченко в Днепре парень повесился возле детской площадки.

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