На дереве в тернопольском парке повесился мужчина

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В одном из городских парков Тернополя о труп мужчины, который повесился на дереве. Тернополе. Об этом сообщает местное издание "Тернопольчане" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Как уточняется, инцидент произошел в четверг, 31 августа, в парке "Загребелье".

На месте происшествия работали правоохранители. При погибшем не было документов, поэтому полиция устанавливает личность мужчины. На вид ему 37-39 лет. Предсмертную записку он также не оставил, поэтому на данный момент больше информации пока нет.

Напомним, 14 августа на улице Немировича-Данченко в Днепре парень повесился возле детской площадки.