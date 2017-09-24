Украинские паралимпийцы завоевали титул чемпионов мира по футболу

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Паралимпийская сборная Украины по футболу победила команду Ирана со счетом 1:0 в финале чемпионата мира, сообщил руководитель Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич в Facebook.

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"Верил, что украинские паралимпийские футболисты снова станут чемпионами мира. Только что со счетом 1:0 украинские паралимпийцы завоевали для Украины первое место в мировом футболе. Гордый от того, что мы делаем для украинского государства, для украинского народа в это нелегкое время в истории нашего государства. С победой Украины Слава Украине! ", — написал Сушкевич.

Ранее сообщалось, что украинские паралимпийцы на чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону завоевали 8 высоких наград в спринте, из которых три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.