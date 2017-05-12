Отказ от трансляции ЧМ-2018. Франков: не принимайте всерьез

РИА новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Национальное общественное телевидение Украины не покажет чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. Об этом сообщил председатель организации Зураб Аласания.

По его словам, даже если на чемпионат поедет наша сборная, вещание Общественное телевидение все равно не начнет. В последние годы чемпионаты мира и Европы по футболу показывали в Украине коммерческие телеканалы.

Решение не показывать чемпионат мира по футболу прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков.

Уместно ли, учитывая политические и реальные отношения между Украиной и Россией, не транслировать чемпионат мира? Или лучше не ехать на этот чемпионат?

— Давайте поговорим о том, стоит ли показывать, поскольку информационным поводом было именно высказывание Зураба Аласании, главы НТКУ. Насколько я понял его слова, речь идет прежде всего о его личной позиции. Зураб Аласания — менеджер, а не хозяин НТКУ. Это государственный канал. И там всегда нужно принимать решения на более высоком уровне. Точно также, кстати, как поехать или нет. Поэтому он имеет право высказывать свое мнение как хочет. Другой вопрос, чем это мнение обусловлено. Зураб Аласания — очень умный мужик. И вполне возможно, что он проверяет реакцию. Не знаю, могу только предполагать. Может быть он искренне сказал, что он думает по этому поводу. Знаете как обстоит ситуация на самом деле? ФИФА передает права на трансляцию чемпионата мира конторе, организации с совершенно замечательным названием. У нее аббревиатура ЕBU, то есть European Broadcasting Union. А НТКУ, именно НТКУ представляет в этой организации Украину. Таким образом, действительно права на трансляцию чемпионата мира должны пройти через НТКУ. И существует договоренность, что НТКУ, в общем-то обязано их оплатить. Поскольку НТКУ — организация сугубо некоммерческая, денег они практически не зарабатывают, а речь идет о государственных деньгах, то это, конечно, было бы вообще весело. Выполнить обязательства, заплатить несколько миллионов долларов за права на трансляцию, а потом их похоронить. Во всяком случае такое странное впечатление возникает. Нет, обычно происходит так, что, как минимум, значительную часть прав у НТКУ выкупает канал "Футбол", которые действуют в едином пакете с каналом "Украина".

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И получается следующее, канал "Футбол" не эфирный, он в кабельном телевидении находится и показывает 100% матчей, а эфирный канал "Украина" показывает, ели не ошибаюсь, 50% матчей, деля их пополам с НТКУ. Во всяком случае, раньше было таким образом. Как распорядится НТКУ своей долей, как все это вообще будет выглядеть, можно будет говорить немного ранее. Пока я бы относился к этому так, как к личной позиции достаточно высокопоставленного менеджера, который, тем не менее, в одиночку реализовать ее не сможет.

А были ли в современной истории случаи, когда определенные страны чемпионат по футболу не транслировали или же отказывались от участия в нем?

— Нет, таких случаев не было. И, скажем так, если мы выходим на чемпионат мира, жестких норм по этому поводу не написано, но я подозреваю, что если говорить об этом, то это будет явно преждевременно. Хотя бы чтобы не отвлекать наших футболистов от непосредственно игры в футбол и не создавать излишний ажиотаж. Но, разумеется, если Украина выйдет на чемпионат мира, а затем откажется от участия в нем, то последует какое-то наказание.

Будет ли сборная участвовать в чемпионате или она может отказаться?

— Тему сборной я бы оставил на момент, когда мы выясним выходим ли туда или нет. Не хочу делить шкуру не убитого медведя. Если закрывать эту тему, я бы сказал, что да, действительно, очень сложно сейчас сказать как поедут туда и группы журналистов для освещения чемпионата мира, и как поедут простые болельщики. Потому что идиотов хватает там, но идиотов хватает и у нас, которые поедут туда не столько футбол смотреть, а сколько что-нибудь устроить. И поэтому ситуация действительно создастся взрывоопасная. И как ее "разруливать", я в данный момент не очень хорошо представляю.

И представляю, как болит сердце у наших действительно пишущих, вернее, печатных изданий, интернет-изданий, и телекомпаний, как вообще туда отправлять журналистов. Потому что все время охрану им там круглосуточную не обеспечишь, и все провокации не предотвратишь. К сожалению, опасения такого рода присутствуют.

Если говорить непосредственно о нашей сборной, насколько она сейчас совершенна с точки зрения тактики, нападения и обороны?

— Я считаю, что нашей сборной вполне по силам занимать, по крайней мере, второе место в этой группе. Никаких гарантий быть по этому поводу не может. Конкуренция достаточно сильная. Группа очень ровная. Минимум четыре команды всерьез на вот эти проходные места претендуют. Конечно, сборная Хорватии несколько выделяется в этом плане своим фаворитизмом, именно поэтому я и говорю о втором месте, учитывая еще и то, что мы уже проиграли хорватам в Загребе. Но в целом у нас сборная вполне добротного уровня. Если ребята полностью выложатся, если немножечко нам повезет, потому что без удачи никому не видать конечного успеха, то мы вполне можем по спортивному признаку туда пройти, а дальше уже заниматься политическими решениями, ломать голову над ними.

Как проявляет себя Андрей Шевченко в качестве тренера?

— Я отношусь к его работе достаточно позитивно. Скепсиса было более, чем достаточно. И Андрей прекрасно это осознавал. Тогда голосования болельщиков были многочисленные, которые в большинстве своем были против его кандидатуры. Но затем, когда сборная стала что-то демонстрировать в плане перестройки к лучшему, когда были результаты достаточно позитивно восприняты и с Исландией была ничья от катастрофы к призраку победы, Турция, когда мы их почти уже обыграли, потом упустили победу. И главное, увидели, что реально привлекаются молодые футболисты в сборную. Как, например, совсем недавний пример, это дебют Николая Матвиенко на левом фланге обороны сборной Украины в Загребе против хорватов, где он сыграл прекрасно, и не его вина в том, что мы уступили. То да, действительно, я вижу реальные плоды работы Шевченко. В целом гарантий успехов не может быть никаких. Это спорт, это футбол.

Ранее спортивный журналист Денис Трубецкой в эфире "ГС" подчеркнул, что под руководством Андрея Шевченко сборная Украины играет в более интересный футбол, чем под руководством Михаила Фоменко.