Матч Украина - Хорватия. Фанаты пройдут маршем по Киеву

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Болельщики сборной Украины по футболу в понедельник, 9 октября, пройдут маршем по центральным улицам Киева перед решающим матчем со сборной Хорватии болельщики, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

По данному маршруту будет запрещено движение всех видов транспорта.

"Запрет движения всех видов транспортных средств на время проведения марша болельщиков сборной Украины "Верные сборной" по маршруту: бульвар Тараса Шевченко, 13 (парк имени Тараса Шевченко) — бульвар Тараса Шевченко — ул. Крещатик — Бессарабская площадь — ул. Бассейная — ул. Эспланадная — НСК "Олимпийский", — сказано в сообщении.

Фанаты соберутся в 19.00 у памятника Шевченко. Ожидается, что в нем примут участие 2 тысячи болельщиков.

Начало матча — 21:45 по киевскому времени. Для продолжения борьбы за попадание в финальную часть ЧМ-2018 украинцам необходима победа, Хорватии достаточно ничьи.

Кроме того, по данным ФФУ, на матче Украина — Хорватия впервые в истории игр главной команды страны на трибунах стадиона будет организован детский фан-сектор. "Более 400 детей болеть за национальную сборную команду Украины по футболу на НСК "Олимпийский" в решающей игре отборочного цикла чемпионата мира 2018", — сказано в сообщении.

В свою очередь пресс-служба МВД обнародовала полный список улиц, где будет запрещено движение транспорта в связи с матчем.

"В этот день будут внесены изменения в движение транспорта, а именно: запрет движения всех видов транспортных средств на время проведения марша болельщиков сборной Хорватии по маршруту: ул. Ивана Федорова, 10 — ул. Ивана Федорова — ул. Большая Васильковская — ул. Деловая — ул. Эспланадная — ГП НСК "Олимпийский"; запрет движения всех видов транспортных средств на время проведения марша болельщиков сборной Украины "Верные сборной" по маршруту: бульвар Тараса Шевченко, 13 (парк имени Тараса Шевченко) — бульвар Тараса Шевченко — ул. Крещатик — Бессарабская площадь — ул. Бассейная — ул. Эспланадная — ГП НСК "Олимпийский", — указывается в сообщении.

Движение транспорта также будет запрещено на ул. Эспланадной от ул. Бассейной до ул. Саксаганского с 18:00 9 октября года до 01:00 10 октября, кроме городского наземного пассажирского транспорта общего пользования, а также запрещена остановка и стоянка транспорта на ул. Казимира Малевича (от ул. Ковпака до ул. Ивана Федорова) и на ул. Николая Гринченко (от ул. Ивана Федорова до ул. Кировоградской) с 06:00 9 октября до 1:00 10 октября, кроме транспортных средств участников мероприятия; и на ул. Эспланадной от ул. Бассейной до ул. Саксаганского с 6:00 9 октября до 1:00 10 октября.

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Ранее Хорватский футбольный союз объявил об отставке главного тренера национальной сборной Анте Чачича.

Матч Украина — Хорватия будут охранять 5 тысяч правоохранителей.