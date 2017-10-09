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    Спорт

    Шевченко рассказал о настрое сборной перед решающим матчем

    (обновлено: )5
    Главный Тренер Национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко
    @FFUKRAINE

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что накануне ответственного матча со сборной Хорватии сборная Украины настроена решительно.

    Сборная Украины по футболу и главный тренер Андрей Шевченко
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    "Настроение отличное..мы к игре готовы. Хотел сказать несколько слов о Хорватии. Я с большим уважением отношусь к их стране, к хорватскому футболу и к их футболистам, болельщикам. Это не самое лучшее развитие событий для двух команд, хотелось бы другого сценария", — сказал Шевченко на пресс-конференции. 

    По словам главного тренера, сборные Украины и Хорватии в группе показывали более-менее стабильный футбол с точки зрения ведения игры, организации игры, сообщает football.ua

    "Смотрел я сегодня расклады в турнирной таблице, хорваты тоже должны играть на победу, если они сыграют вничью, шансов у них тоже не особо будет. Матч будет открытый, будет хороший футбол и приятно играть с такой сильной командой. Несмотря на то, что у них есть кадровые изменения, смена тренера, я уверен, что завтра они будут в своей лучшей форме", — считает Шевченко. 

    Напомним, матч Украина — Хорватия состоится в понедельник, 9 октября, в 21:45 по киевскому времени на НСК "Олимпийский".

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