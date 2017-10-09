Грицак: откровения генерала

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Секретная группировка "Вагнера"

В субботу, 7 октября, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак провел громкий брифинг по преступлениям российских военных в Украине и мире.

Спустя три года, Грицак заявил, что спецслужбы таки установили причастных к уничтожению Ил-76 под Луганском, к штурму аэропорта в Луганске и событиям в Дебальцево. Как заверили в ведомстве, у спецслужб есть все доказательства: не только имена, но и данные о позывных, паспортах, местах жительства наемников.

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По данным СБУ, к этому всему причастна частная военная компания (ЧВК) "Вагнера", одна из крупнейших в РФ. При этом дивным образом украинские спецслужбы получили доказательства ее участия даже в боях в Сирии.

Как сообщил Грицак, настоящее имя "Вагнера" Дмитрий Уткин. Впервые его деятельность на территории Украины была зафиксирована еще с 29 мая 2014 года. Всего по оценкам СБУ в составе ЧВК "Вагнера" — более 5000 челове. Также есть данные о порядка 40 украинцев в ее составе.

"На сегодня нами установлено 1587 лиц, которые являются членами ЧВК Вагнера", — заявил Грицак.

По его словам, в Украине они были зафиксированы в июне 2014 года в Луганске, в феврале 2015 в Дебальцево. Непосредственным организатором теракта Ил-76 под Луганском якобы является Дмитрий Уткин. Именно он отдал команду открыть огонь по заходящему на посадку борту. Предположительными и непосредственными исполнителями теракта выступили два сотрудника ЧВК "Вагнер": Андрею Лебедеву и Андрею Гуралеву - стрелкам ПЗРК.

Сообщается, что в распоржении СБУ "имеется также записи переговоров между заказчиками, организатора теракта, а также российским командованием".

Следователи СБУ выписали уведомление о подозрении Уткину. По словам главы ведомства, в понедельник, 9 октября, сообщение будет передано Генпрокуратуре Украины.

Во всем виноват агрессор

Следует отметить, что это уже далеко не первые громкие обвинения Грицака в адрес России. В последнее время почти ни один брифинг руководства спецслужб не проходит без упоминания "соседа-агрессора".

Ранее в сентябре 2017 года глава СБУ обратился к руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову, обвинив в организации терактов на территории Украины — и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне и других городах.

"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру… Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя нарушать работникам спецслужб. Вы перешли все границы, которые только можно перейти. И вы, и я знаем, что к организации терактов на территории Украины — и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне и других городах причастны сотрудники спецслужб РФ", — заявил Грицак.

"В ваших силах все это остановить. Остановитесь", — призвал Грицак.

Тогда это заявления Грицака наделало немало шуму.

Примечательно, что в марте 2016 года Грицак увидел российский след и во взрывах в Брюсселе. Хотя ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство".

"Вы, наверное, уже знаете, что сегодня в Брюсселе были два взрыва, и по предварительным данным, есть 12 жертв… не удивлюсь, если это является элементом гибридной войны России, хотя будут кивать на "Исламское государство" (запрещена в РФ)", — говорил Грицак.

Заявление украинского силовика не прошло незамеченным в Москве.

"Начальник СБУ Грицак, заявивший о причастности России к терактам в Брюсселе, — придурок", — написал в Facebook глава российского правительства Дмитрий Медведев.

В июле 2017 года Грицак обвинил высшее руководство РФ в попытке расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине. По его словам, была даже попытка захватить общественную приемную ГПУ и устроить провокацию в Администрации президента.

"При этом поставил ему новую задачу — в кратчайшие сроки добиться так называемой "перезагрузки правящего режима в Украине", — заявлял Грицак.

Выступал Грицак и с призывами ввести визовый режим с Россией. Он предлагал сделать безвиз только для россиян с биометрическими паспортами.

По словам главы СБУ, такие меры необходимы сегодня, так как "нередки случаи попыток вербовки посещающих РФ украинцев со стороны спецслужб той страны, при чем вербовка украинцев осуществляется как путем применения психологического, так и физического давления".

Мнение

Политолог Алексей Якубин связывает активизацию СБУ и лично Василия Грицака с тем, что над самим главой СБУ "сгущаются тучи".

"Если сравнивать активность, особенно медийную, СБУ с другими нашими правоохранительными органами, то мы видели, что за последние несколько месяцев СБУ активно проигрывала — и ГПУ, и нашим антикоррупционным органам. И за последний месяц-полтора мы увидели, что СБУ активизировалась. Почти каждую неделю мы слышим заявления по тому или иному поводу, перед 24 августа мы слышали огромное количество заявлений", — напоминал эксперт.

Он считает, что СБУ и Грицак решили включиться в медийную борьбу с другими правоохранительными органами — "чтобы СБУ не затирали".

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По материалам из открытых источников интернет