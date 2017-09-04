Откровение Грицака. СБУ борется за выживание

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Глава СБУ Василий Грицак обратился к руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову с призывом "прекратить деятельность, которая может дестабилизировать ситуацию в РФ и дать повод российским военным для начала полномасштабной кампании против Украины". Об этом глава СБУ заявил в эфире телеканала "Прямой" вечером 3 сентября.

"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру… Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя нарушать работникам спецслужб. Вы перешли все границы, которые только можно перейти. И вы, и я знаем, что к организации терактов на территории Украины — и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне и других городах причастны сотрудники спецслужб РФ", – заявил Грицак.

Он добавил, что в результате терактов "погибли десятки людей, многие получили ранения".

"Решается судьба самого Грицака"

Политолог Алексей Якубин связывает активизацию СБУ и лично Василия Грицака с тем, что над самим главой СБУ "сгущаются тучи".

"Если сравнивать активность, особенно медийную, СБУ с другими нашими правоохранительными органами, то мы видели, что за последние несколько месяцев СБУ активно проигрывала – и ГПУ, и нашим антикоррупционным органам. И за последний месяц-полтора мы увидели, что СБУ активизировалась. Почти каждую неделю мы слышим заявления по тому или иному поводу, перед 24 августа мы слышали огромное количество заявлений", – напомнил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

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Он считает, что СБУ и Грицак решили включиться в медийную борьбу с другими правоохранительными органами – "чтобы СБУ не затирали".

"В особенности сейчас, когда будет решаться вопрос бюджетирования этой службы. И плюс решается на самом деле судьба самого Грицака. Потому что после скандала, связанного с подорожанием топлива – газа, мы видели, что именно под СБУ проходили митинги. Грицак постарался хитро повернуть весь негатив против своего первого зама Демина. Это тоже неслучайно, потому что именно он в последние несколько месяцев рассматривался как один из главных кандидатов на то, чтобы стать новым главой СБУ", – подчеркнул Якубин.

Примут/не примут

Также эксперт прогнозирует, что скорее всего в сентябре мы увидим смену статуса СБУ.

"Если будет принят новый закон о реинтеграции Донбасса, СБУ перестанет быть главным органом, который отвечает за антитеррористическую операцию. Соответственно, статус СБУ будет изменен – и финансирование. Поэтому эти последние заявления ныне действующего главы (СБУ) Грицака – это такая пиар-борьба за выживание. Грицак говорит: "Смотрите, сколько всего мы сделали! Сколько начали!", – сообщил политолог.

Плюс очевидно, заявил он, что для самой СБУ в тот период, в который она вступает, это будет "попытка обосновать, почему финансирование СБУ не должно сокращаться и почему СБУ не должна быть реформирована, как считают некоторые: разделена функция, например, разведки".

"В целом, это борьба СБУ за выживание, которая происходит на фоне пиар-активности других наших правоохранительных органов", – подытожил Алексей Якубин.

Обращение с призывом

Напомним, в обращении к Бортникову Василий Грицак заявил: "Вы перешли границу, вы были готовы взорвать своих граждан РФ, чтобы дестабилизировать ситуацию в РФ и дать основания для вторжения в Украину, для начала полномасштабной кампании… Отдаете ли вы себе отчет, к каким геополитических последствиям могли привести эти действия, за которые придется отвечать, что действующая власть, в том числе и Путин, не вечны?".

"В ваших силах все это остановить. Остановитесь", — призвал Грицак.