наверх
04.09.201701:24
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    СБУ - ФСБ России: остановитесь!

    (обновлено: )16414
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обратился к руководителю Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову, обвинив РФ в организации терактов на территории Украины и призвав остановиться.
    Канал Прямой на Youtube

    "Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам специальных служб. Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти. И вы, и я знаем, что к терактам на территории Украины — и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне, и в других городах — к организации этих терактов причастны работники спецслужб", — сказал Грицак в эфире телеканала "Прямой".

    Он добавил, что в упомянутых терактах десятки людей погибли и многие были ранены.

    Читайте также: Agora Vox: Киев делает заявку на войну

    "На этот раз вы перешли красную черту. Вы были готовы взорвать у себя своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения на территорию Украины", — подчеркнул глава СБУ.

    Грицак отметил, что такие действия могли бы иметь геополитические последствия и за них придется отвечать.

    "Вы понимаете, что сегодняшняя политическая власть, в том числе и Путин, не вечны? Вы понимаете, сколько проклятий получат ваши дети? И в ваших силах все это остановить", — сказал он.

    Глава СБУ также подытожил, что никогда бы не отдал приказ организовать теракты в России в отношении мирного населения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве разгромили магазин на ул. Грушевского
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Южнокорейские солдаты у моста недалеко от границы деревни Панмуном в Паджу, Южная Корея
    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания