СБУ - ФСБ России: остановитесь!

"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам специальных служб. Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти. И вы, и я знаем, что к терактам на территории Украины — и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне, и в других городах — к организации этих терактов причастны работники спецслужб", — сказал Грицак в эфире телеканала "Прямой".

Он добавил, что в упомянутых терактах десятки людей погибли и многие были ранены.

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"На этот раз вы перешли красную черту. Вы были готовы взорвать у себя своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения на территорию Украины", — подчеркнул глава СБУ.

Грицак отметил, что такие действия могли бы иметь геополитические последствия и за них придется отвечать.

"Вы понимаете, что сегодняшняя политическая власть, в том числе и Путин, не вечны? Вы понимаете, сколько проклятий получат ваши дети? И в ваших силах все это остановить", — сказал он.

Глава СБУ также подытожил, что никогда бы не отдал приказ организовать теракты в России в отношении мирного населения.