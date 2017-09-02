Глава СБУ выступил за запрет для нардепов посещать Россию

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что хотел бы ввести законодательный запрет и уголовную ответственность для народных депутатов за посещение России.

"Это однозначно поможет нам в работе, я поддерживаю инициативу президента (о биометрическом контроле на границе – ред.), я бы пошел еще дальше – я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками, общественными деятелями", — сказал Грицак в субботу журналистам в эфире "112 Украина".

Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО от 10 июля, которым предусматривается введение с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию. По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев, наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.

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