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    Глава СБУ обратился к руководителю ФСБ России

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    (обновлено: )38
    По словам главы СБУ Василия Грицака, к организации терактов на территории Украины - и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне и других городах причастны сотрудники спецслужб РФ.
    Василий Грицак. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Глава СБУ Василий Грицак обратился к руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову с призывом прекратить деятельность, которая может дестабилизировать ситуацию в РФ и дать повод российским военным для начала полномасштабной кампании против Украины. Об этом глава СБУ заявил в эфире телеканала "Прямой" вечером 3 сентября. 

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    "Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру… Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя нарушать работникам спецслужб. Вы перешли все границы, которые только можно перейти. И вы, и я знаем, что к организации терактов на территории Украины — и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне и других городах причастны сотрудники спецслужб РФ", — заявил Грицак.

    Он добавил, что в результате терактов "погибли десятки людей, многие получили ранения".

    "Вы перешли границу, вы были готовы взорвать своих граждан РФ, чтобы дестабилизировать ситуацию в РФ и дать основания для вторжения в Украину, для начала полномасштабной кампании… Отдаете ли вы себе отчет, к каким геополитических последствиям могли привести эти действия, за которые придется отвечать, что действующая власть, в том числе и Путин не вечны?", — заявил глава СБУ.

    "В ваших силах все это остановить. Остановитесь", — призвал Грицак.

    Ранее Грицак сообщил, что Украина передала в Международный суд ООН тысячи страниц доказательной базы о "поддержке Россией терроризма в Донбассе".

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