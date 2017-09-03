Глава СБУ обратился к руководителю ФСБ России

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Глава СБУ Василий Грицак обратился к руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову с призывом прекратить деятельность, которая может дестабилизировать ситуацию в РФ и дать повод российским военным для начала полномасштабной кампании против Украины. Об этом глава СБУ заявил в эфире телеканала "Прямой" вечером 3 сентября.

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"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру… Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя нарушать работникам спецслужб. Вы перешли все границы, которые только можно перейти. И вы, и я знаем, что к организации терактов на территории Украины — и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне и других городах причастны сотрудники спецслужб РФ", — заявил Грицак.

Он добавил, что в результате терактов "погибли десятки людей, многие получили ранения".

"Вы перешли границу, вы были готовы взорвать своих граждан РФ, чтобы дестабилизировать ситуацию в РФ и дать основания для вторжения в Украину, для начала полномасштабной кампании… Отдаете ли вы себе отчет, к каким геополитических последствиям могли привести эти действия, за которые придется отвечать, что действующая власть, в том числе и Путин не вечны?", — заявил глава СБУ.

"В ваших силах все это остановить. Остановитесь", — призвал Грицак.

Ранее Грицак сообщил, что Украина передала в Международный суд ООН тысячи страниц доказательной базы о "поддержке Россией терроризма в Донбассе".