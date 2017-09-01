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    Бондаренко: покушение на Порошенко - чистый пиар СБУ

    (обновлено: )20220
    По мнению политического эксперта Костя Бондаренко, заявление Службы безопасности о покушениях на президента Петра Порошенко стоит рассматривать как информационный повод.
    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В четверг Служба безопасности Украины сообщила, что по факту покушения на президента Петра Порошенко расследуются два уголовных производства.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По мнению политолога, директора Фонда "Украинская политика" Костя Бондаренко, заявляя о предотвращении покушения на президента, Служба безопасности пытается заработать для себя дополнительные баллы.  

    "Покушение на политиков всегда благодатная тема для спецслужб, которые всегда имеют возможность с гордостью отрапортовать о том, что предотвратили то или иное преступление против государственного деятеля. Вместе с тем, детали, исполнители и планы "злоумышленников", как правило, оказываются за кадром. Обычно, если нет конкретного материала, который можно было бы представить общественности, подобные заявления не считаются серьезными. Спецслужбы ежедневно предотвращают огромное количество разного рода преступлений. Но если они не стали достоянием гласности, то о них не говорят. С одной стороны, чтобы не будоражить людей, с другой — чтобы не давать поводов для других, скажем так, неокрепших душ", — говорит специалист.

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    По словам Бондаренко, последние сообщения о покушениях на государственных деятелей не стоит воспринимать всерьез.

    "Вероятнее всего, это не более чем демонстрация работы Службы безопасности. Если на кого-то из политиков и готовилось покушение, то информация об этом осталась за дверьми кабинетов власти", — отмечает эксперт.

    По его словам, появление в СМИ информации о покушении на того или иного политика, как правило, имеет характер пиар-акции.

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    "Такая технология использовалась еще с древних времен. Думаю, что в ситуации с покушениями на Порошенко само заявление Службы безопасности является обычным пиаром. За последний год якобы покушались на многих украинских политиков, но кроме громких завлений это ничем не закончилось. Общественности даже не показали тех, кто покушался на того же Антона Геращенко. Фактически это было информповодом", — считает Бондаренко.

    Вместе с тем, эксперт не исключил, что осенью возможны те или иные покушения на политиков. 

    "От этого явно никто не застрахован, поэтому необходимо быть на чеку. Но это не значит, что нужно как тот мальчик из сказки кричать "Волки, волки!". Многие обещают горячую осень, но вряд ли кто-то может четко предположить возможны ли покушения. Теоретически такая вероятность существует всегда", — резюмировал Бондаренко. 

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