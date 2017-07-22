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    Грицак заявил о попытке захвата общественной приемной Генпрокуратуры

    (обновлено: )27607
    Как уточнил Василий Грицак, участники акции по захвату общественной приемной ГПУ должны были приковать себя наручниками внутри помещения и облить его красной краской.
    Василий Грицак
    УНИАН

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Двенадцатого июля была организована попытка захвата общественной приемной Генеральной прокуратуры, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

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    "По сценарию кураторов из Москвы, участники акции должны были захватить общественную приемную ГПУ, приковать себя наручниками внутри помещения, облить приемную принесенной с собой красной краской, для акции были наняты 34 человека", — сказал Грицак.

    По его словам, упомянутые лица были задержаны, а в ходе опроса выяснилось, что они были наняты за денежное вознаграждение в 400 грн.

    "Следующую провокацию планировали провести в общественной приемной Администрации президента. Служба установила организаторов этих акций. Все они находится на территории РФ", — уточнил глава СБУ.

    Ранее сообщалось, что в Мариуполе подорвали автомобиль с полковником СБУ.

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