Грицак заявил о попытке захвата общественной приемной Генпрокуратуры

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Двенадцатого июля была организована попытка захвата общественной приемной Генеральной прокуратуры, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"По сценарию кураторов из Москвы, участники акции должны были захватить общественную приемную ГПУ, приковать себя наручниками внутри помещения, облить приемную принесенной с собой красной краской, для акции были наняты 34 человека", — сказал Грицак.

По его словам, упомянутые лица были задержаны, а в ходе опроса выяснилось, что они были наняты за денежное вознаграждение в 400 грн.

"Следующую провокацию планировали провести в общественной приемной Администрации президента. Служба установила организаторов этих акций. Все они находится на территории РФ", — уточнил глава СБУ.

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