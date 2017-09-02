Грицак назвал правильным выдворение российской журналистки

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Решение о выдворении из Украины российской журналистки Первого канала Анны Курбатовой было правильным, несмотря на критику ОБСЕ, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"В ОБСЕ тоже есть всякие люди, в хорошем понимании этого слова скажу. Но Служба безопасности приняла решение, руководствуясь исключительно национальными интересами, и считаем, что сделала это правильно", — сказал Грицак в субботу журналистам, комментируя реакцию ОБСЕ на выдворение журналистки.

Главу СБУ в своем эфире транслировал телеканал "112 Украина".

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины, ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на 3 года.