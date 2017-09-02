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    Политика

    Грицак назвал правильным выдворение российской журналистки

    Тема:

    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ (23)

    (обновлено: )7103
    Как отметил Василий Грицак, по журналистке Анне Курбатовой Служба безопасности Украины "приняла решение, руководствуясь исключительно национальными интересами".
    Василий Грицак
    Фото Службы безопасности Украины

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Решение о выдворении из Украины российской журналистки Первого канала Анны Курбатовой было правильным, несмотря на критику ОБСЕ, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

    Испанский журналист Мануэль Анхель Састре
    Фото из открытых источников
    Мануэль Анхель Састре: я испанский журналист, и меня выдворили из Украины

    "В ОБСЕ тоже есть всякие люди, в хорошем понимании этого слова скажу. Но Служба безопасности приняла решение, руководствуясь исключительно национальными интересами, и считаем, что сделала это правильно", — сказал Грицак в субботу журналистам, комментируя реакцию ОБСЕ на выдворение журналистки.

    Главу СБУ в своем эфире транслировал телеканал "112 Украина".

    В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины, ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на 3 года.

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