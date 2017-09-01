Покушения на Порошенко. СБУ намеревается изолировать президента - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В четверг Служба безопасности Украины сообщила, что по факту покушения на президента Петра Порошенко расследуются два уголовных производства.

Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник не исключает того, что подготовка к покушениям на президента вполне могла иметь место.

"Это обычная практика, на того же президента США Джорджа Буша покушались более шестидесяти раз. Рядовой гражданин представляет себе покушение, как участие снайпера, который засел на крыше с винтовкой. Но это может быть просто какой-то сумасшедший человек, который заявляет, что хочет убить президента. Такие случаи тоже рассматриваются как подготовка к покушению", — объясняет эксперт.

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Вместе с тем, Бортник допустил, что сообщение о покушении на Порошенко может быть еще и попыткой спецслужб изолировать и запугать президента.

"В свое время подобный процесс пережил бывший президент Виктор Янукович. Его тоже пугали покушениями, в результате он изолировал себя от общества, потерял с ним связь. Все мы знаем, к чему это в итоге привело. Не исключено, что в СБУ тоже хотят изолировать Порошенко от реального понимания того, что происходит в стране", — говорит политолог.

По его словам, сообщения о покушении на Порошенко не похожи на пиар-технологию.

"Несмотря на то, что покушения на политиков очень часто применяются как технология, маловероятно, что так было в этот раз. В противном случае, информация подавалась бы более ярко, с какими-то запоминающимися вещами", — отмечает Бортник.

Эксперт не исключает, что в ближайшее время покушения на высших должностных лиц могут стать одной из форм, которой воспользуются, так называемые, "черные лебеди".

"Такой сценарий вполне возможен как следствие политической и социальной разбалансированности государства, радикальных настроений в обществе", — подытожил политолог.