СБУ задержала бывшего директора "Луганского патронного завода"

СБУ

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины задержала бывшего директора "Луганского патронного завода", сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Как стало известно, ее уведомили о подозрении по статье "создание террористической группы или террористической организации".

"Сотрудники Главного следственного управления СБУ совместно с контрразведкой службы задержали сепаратистского "экс-директора" ЗАО "Луганский патронный завод"… Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в июне 2014 года приказом премьера самопровозглашенной ЛНР задержанная была назначена на должность исполняющего обязанности директора завода. По версии следствия, она провела инвентаризацию более 14 миллионов патронов к огнестрельному оружию, которые хранились на предприятии. Директор также организовала на мощностях завода изготовления еще почти 2 миллионов патронов различного калибра. Указывается, что боеприпасы она передавала ополченцам.

Как отмечается, после смены руководства ЛНР задержанную уволили, правоохранители задержали ее в Полтавской области.