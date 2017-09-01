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    СБУ задержала бывшего директора "Луганского патронного завода"

    (обновлено: )61316
    По данным СБУ, задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под страже.
    Служба безопасности Украины задержала бывшего директора Луганского патронного завода
    СБУ

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины задержала бывшего директора "Луганского патронного завода", сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

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    Как стало известно, ее уведомили о подозрении по статье "создание террористической группы или террористической организации".

    "Сотрудники Главного следственного управления СБУ совместно с контрразведкой службы задержали сепаратистского "экс-директора" ЗАО "Луганский патронный завод"… Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, в июне 2014 года приказом премьера самопровозглашенной ЛНР задержанная была назначена на должность исполняющего обязанности директора завода. По версии следствия, она провела инвентаризацию более 14 миллионов патронов к огнестрельному оружию, которые хранились на предприятии. Директор также организовала на мощностях завода изготовления еще почти 2 миллионов патронов различного калибра. Указывается, что боеприпасы она передавала ополченцам.

    Как отмечается, после смены руководства ЛНР задержанную уволили, правоохранители задержали ее в Полтавской области.

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