В Думе раскритиковали идею Грицака запретить политикам ездить в РФ

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Предложение главы Службы безопасности Украины Василия Грицака о введении уголовной ответственности за посещение России представителями Верховной Рады и политических кругов является "перебором", заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия").

Ранее в субботу Грицак сообщил, что он выступает за запрет и введение уголовной ответственности за посещение России украинскими депутатами, политиками и общественными деятелями.

"Наказывать уголовным образом за факт посещения России — это, мне кажется, такой перебор, который ни в какой ситуации не может быть воспринят как адекватное действие, как предложение находящегося в нормальном состоянии политического деятеля", — сказал Затулин РИА Новости.

При этом парламентарий указал на противоречие. "Украинская власть вынуждена вести переговоры с Россией в "нормандском формате" или еще в каком-то ином, но при этом запрещает своим политическим деятелям под страхом уголовного преследования, по версии руководителя СБУ, вообще приезжать в Россию. Это… реакция, которая никак не усиливает украинское государство", — считает Затулин.

Депутат также отметил, что вчерашнее решение президента Украины Петра Порошенко о введение с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе на самом деле означает введение "квазивизового" режима.

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Порошенко поручил усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

"Конечно, оно (решение — ред.) не может остаться без ответа со стороны России. Поскольку дело не в причислении России к какому-то списку, а дело в том, что предусмотрена по сути визовая процедура пересечения украинской границы", — высказал свое мнение Затулин.