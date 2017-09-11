Грицак во главе СБУ: шаг вперед, два назад

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В самое ближайшее время кресло главы СБУ на Владимирской Василий Грицак может уступить другому. Но сегодня все упирается в то, что ему подбирают соответствующее его амбициям и запросам место. По предварительным данным, в Администрации президента.

Кресло раскрутилось

Если кто-то думает, что легко держать страну в постоянном напряжении и страхе, то глубоко ошибается. А СБУ каждый день подливает масло в огонь. То они находят хорошо и глубоко законспирированных шпионов ФСБ, то диверсантов и террористов, а то предателей родины, собирающихся в одиночку свергать государственный строй.

Все логично — страна в опасности, а СБУ на страже. Но, не ускользнуло, что, зачитывая с листа о готовящейся спецоперации спецслужбой РФ, решившей заманить под видом трудоустройства экс-бойцов АТО в Москву, чтобы потом обвинить их в терроре, глава СБУ не скрывал улыбки. И со стороны можно было решить, что Василий Сергеевич, озвучивая эту сложную многоходовую операцию с никому неизвестными персонами и неизвестным финалом, сам диву дается фантазии авторов.

"Грицак устал. Он уже готов и, наверное, хотел бы поменять место работы, но не так легко найти соответствующую должность, чтобы глава СБУ был удовлетворен и своим статусом, и положением, и функциональными обязанностями, уйдя из Службы безопасности. И ему надо торопиться, потому что ситуация в стране выходит из-под контроля. Масса хорошо подготовленных и вооруженных людей легко в любой момент на улице может применить силу. Никто из руководителей, вспоминая судьбу предыдущих, на откровенное противостояние не пойдет. Насколько я могу судить, Грицак — не сторонник решения вопросов силовым методом, Грицак очень осторожный. И его пребывание на должности с одной стороны успокаивает, а с другой стороны — если он уйдет, то не известно, кто придет и какие будут последствия и указания. Опять же, президент может принять решение, именно сейчас поменять Грицака на человека, который не будет размышлять, а будет действовать. А в СБУ есть спецподразделение "Альфа", которое может действовать жестче, чем всем известный "Беркут"", — рассказывает на условиях анонимности один из генералов СБУ.

Гнуть политику партии и правительства

Более того, в нагнетании ситуации в стране со стороны СБУ, в постоянном напоминании о теругрозах и шпиономании, Василий Грицак не только зарабатывает себе баллы, но и угождает гаранту, потому что гнет его политику.

"Единственная проблема для СБУ на сегодняшний день – российская угроза. Все идет в формате политики президента. О чем сегодня президент говорит?! Об угрозе со стороны РФ, а все остальное у нас или хорошо, или будет хорошо. А стоит победить врага — будет еще лучше. Генпрокурор и глава СБУ, как люди президента, эту политику и ведут. При том, что направлений в работе СБУ очень много, но это направление - поиск шпионов, диверсантов, террористов — позволяет хорошо пропиариться, рассказать то, что хотят услышать на Банковой. А кроме этого, отодвинуть на второй план все проблемы, связанные с коррупцией, которой никто не занимается. А также проспать компьютерный вирус, который принес колоссальные убытки. Но теругрозы приносят больше дивидендов – напряжение, борьбу с врагом. СБУ воюет, хотя воевать должны Вооруженные силы Украины", — подчеркивает генерал.

Но, все идет в русле, в котором должно было идти. Иначе бы на этой должности не было Василия Грицака, подчеркивает собеседник.

"Когда вы последний раз слышали о задержании СБУ взяточников или контрабандистов? А почему не слышно, потому что Главное управление по борьбе с коррупцией в СБУ, которое возглавляет первый зам Грицака, ничего не делает. Даже от НАБУ, ГПУ больше прока. То же самое и с контрабандными потоками: они как шли, так и продолжают идти, и не без участия СБУ. И речь идет не о паре головок сыра, а огромных потоках древесины, угля, наркотиков и оружия", — подчеркивает генерал.

Сегодня открытого противостояния между силовыми ведомствами нет, но это только потому, что у каждого есть "черный чемоданчик" компромата на каждого. Только этим можно объяснить то, что СБУ не лезет в дела МВД и ГПУ, последние не вмешиваются в деятельность СБУ. Никто никого не трогает, не копается в "грязном белье" и договариваются.

Читайте также: Лукаш: после речи Порошенко стало жаль страну и людей

"Сегодня каждый друг у друга на крючке. В том числе и лидеры разных движений и организаций, которые могут организовать заворушки. К тому же, некоторые националистического толка организации имеют финансовую поддержку из-за рубежа. Это называется глубокая конспирация, глубокое внедрение. С одной стороны они ведут антироссийскую, антиамериканскую или антиевропейскую политику, а на самом деле их поддерживают именно из России, США и Европы. Но, это не значит, что будут аресты лидеров, их могут переубедить, перевербовать, посадить на "шашлык": дать хорошее место работы с хорошей зарплатой, и тут же запал исчезнет. Сегодня много таких деятелей взяли в оборот — назначили на должности. Это если не поддается никакому "подкупу", тогда пускают по криминалу — подбрасывают гранаты, наркотики и тому подобное. Это позволяет сдерживать движение масс и избегать реальных народных волнений. С этой задачей СБУ пока справляется", — объясняет генерал.

president.gov.ua Президент Украины Петр Порошенко и глава СБУ Василий Грицак

В должности главы СБУ Василий Грицак удобен и угоден, он человек Порошенко, потому что одно время был близок к нему и руководил службой безопасности Порошенко. А непосредственно всех на должности ставил Кононенко.

"Не удивлюсь, что Грицак перейдет на более спокойное и менее публичное место работы, если захочет его президент. Грицак не любит лезть на рожон, а впереди времена не спокойные", — подчеркивает собеседник.

Впрочем, слухи об уходе из СБУ Василия Грицака расходятся не впервые, но пока они так и остались на уровне слухов. А, по сути, кто бы ни занял это кресло — ничего ровным счетом не изменится, преемник будет делать то же с не меньшим энтузиазмом, потому что это будет требовать Банковая.