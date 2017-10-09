Metro: шведы-убийцы из Донбасса

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Мужчину из Швеции подозревают в совершении военных преступлений на востоке Украины. На прошлой неделе возобновили ранее прекращенное предварительное расследование. "Он сам рассказал о нескольких случаях убийств, совершенных в то время, когда он был солдатом батальона", — рассказала шведскому изданию Metro прокурор Каролина Висландер.

"В начале 2014 года на востоке Украины разразились бои… Группа шведов отправилась на восток, чтобы воевать на стороне Украины, сообщала тогда Шведская полиция безопасности (СЭПО). В октябре того же года шведская полиция сделала заявление о военных преступлениях, совершенных одним из участников группы", — напоминает автор статьи Карл Энн Хенрикссон.

"В основу легли его собственные высказывания в СМИ. Он сам рассказал о нескольких случаях убийств, совершенных в то время, когда он был солдатом батальона", — рассказала прокурор Каролина Висландер из Международной прокуратуры в Стокгольме.

"Мужчина был солдатом так называемого добровольческого батальона, где многие высказывали правоэкстремистские взгляды. Прежде он был известен как приверженец шведского движения "белой силы", а теперь его подозревают в совершении преступлений в Донецком районе на востоке страны в марте 2014 года", — продолжает автор публикации.

Читайте также — Из Донецка: никакие законы не принесут мир в Донбассе

"Чушь. Меня тогда даже не было в Донецке", — заявил он Metro, при этом он подтвердил, что сражался в составе батальона и участвовал в боях на востоке Украины. На уточняющий вопрос издания, убивал ли он, житель Швеции ответил так: "Я не собираюсь сам ставить себя в неудобное положение, но во всяком случае так утверждают".

Предварительное расследование было прекращено прежним прокурором в ноябре 2015 года, напоминает Карл Энн Хенрикссон. "В качестве причины привели то, что он находился за рубежом, а возможность получить юридическую поддержку от Украины оценивалась как незначительная", — комментирует ситуацию Каролина Висландер. Однако на прошлой неделе она решила возобновить расследование. Официальное обвинение подразумевает тяжкое нарушение международного права, которое может повлечь за собой приговор к пожизненному заключению в тюрьме, говорится в статье.

"Прошло уже немало времени, и мы хотим посмотреть, улучшилась ли политическая ситуация в Украине тем или иным образом. Проверить, сможем ли мы теперь получить поддержку и еще какую-нибудь информацию об этом человеке и том, что он, как утверждается, совершил", — говорит адвокат. Она подчеркивает, что расследование пока на ранней стадии.

"Первая трудность — это данные, которые мы могли бы привести в доказательство, вторая — определить фактические возможности преследовать по закону кого-то, кто не находится в Швеции", — поясняет Каролина Висландер. "Не хочу поливать грязью полицию, которая часто хорошо работает, но, по-моему, у них мало шансов", — комментирует обвиняемый мужчина.

Читайте также: Законы Порошенко о Донбассе. Главное, что нужно всем знать