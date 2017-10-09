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    Зарубежье

    Metro: шведы-убийцы из Донбасса

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    (обновлено: )73061
    Мир еще не скоро забудет конфликт на востоке Украины, пишут мировые СМИ, акцентируя внимание на возобновившемся расследовании: мужчину из Швеции подозревают в совершении военных преступлений на Донбассе. Чем же завершится этот судебный процесс?
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    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Мужчину из Швеции подозревают в совершении военных преступлений на востоке Украины. На прошлой неделе возобновили ранее прекращенное предварительное расследование. "Он сам рассказал о нескольких случаях убийств, совершенных в то время, когда он был солдатом батальона", — рассказала шведскому изданию Metro прокурор Каролина Висландер.

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    "В начале 2014 года на востоке Украины разразились бои… Группа шведов отправилась на восток, чтобы воевать на стороне Украины, сообщала тогда Шведская полиция безопасности (СЭПО). В октябре того же года шведская полиция сделала заявление о военных преступлениях, совершенных одним из участников группы", — напоминает автор статьи Карл Энн Хенрикссон.

    "В основу легли его собственные высказывания в СМИ. Он сам рассказал о нескольких случаях убийств, совершенных в то время, когда он был солдатом батальона", — рассказала прокурор Каролина Висландер из Международной прокуратуры в Стокгольме.

    "Мужчина был солдатом так называемого добровольческого батальона, где многие высказывали правоэкстремистские взгляды. Прежде он был известен как приверженец шведского движения "белой силы", а теперь его подозревают в совершении преступлений в Донецком районе на востоке страны в марте 2014 года", — продолжает автор публикации.

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    "Чушь. Меня тогда даже не было в Донецке", — заявил он Metro, при этом он подтвердил, что сражался в составе батальона и участвовал в боях на востоке Украины. На уточняющий вопрос издания, убивал ли он, житель Швеции ответил так: "Я не собираюсь сам ставить себя в неудобное положение, но во всяком случае так утверждают".

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    Предварительное расследование было прекращено прежним прокурором в ноябре 2015 года, напоминает Карл Энн Хенрикссон. "В качестве причины привели то, что он находился за рубежом, а возможность получить юридическую поддержку от Украины оценивалась как незначительная", — комментирует ситуацию Каролина Висландер. Однако на прошлой неделе она решила возобновить расследование. Официальное обвинение подразумевает тяжкое нарушение международного права, которое может повлечь за собой приговор к пожизненному заключению в тюрьме, говорится в статье.

    "Прошло уже немало времени, и мы хотим посмотреть, улучшилась ли политическая ситуация в Украине тем или иным образом. Проверить, сможем ли мы теперь получить поддержку и еще какую-нибудь информацию об этом человеке и том, что он, как утверждается, совершил", — говорит адвокат. Она подчеркивает, что расследование пока на ранней стадии.

    "Первая трудность — это данные, которые мы могли бы привести в доказательство, вторая — определить фактические возможности преследовать по закону кого-то, кто не находится в Швеции", — поясняет Каролина Висландер. "Не хочу поливать грязью полицию, которая часто хорошо работает, но, по-моему, у них мало шансов", — комментирует обвиняемый мужчина.

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