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    СБУ: доказано участие частной военной компании "Вагнер" в конфликте в Донбассе

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (202)

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    По словам главы СБУ Василия Грицака, что сотрудники частной военной компании "Вагнер" принимали участие в событиях июня 2014 - августа 2015 годов в Донбассе, а с августа 2015 года в Сирии – он упомянул Хомс, Хаму, Латакию, Дамаск, Пальмиру.
    Василий Грицак. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что спецслужба установила участие частной военной компании "Вагнер" под руководством Дмитрия Уткина в военной операции в Донбассе в 2014 году; заявив о "большой доказательной базе", конкретных доказательств он не привел.

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    "Нами собрано большая доказательная база деятельности российских военных в Донбассе и не только в Донбассе, а также в Сирии. В частности, я хочу сегодня поговорить с вами о частной военной компании "Вагнера", — сказал Грицак на брифинге в Киеве, который транслировали телеканалы.

    По его словам, впервые деятельность этой группы в Украине была зафиксирована 29 мая 2014 года.

    "На сегодняшний день нами установлено 1587 человек — членов ЧВК "Вагнера", в общем количественный состав, то, что мы видим сейчас — около 5 тысяч человек", — сказал Грицак. По его словам, в состав ЧВК входят, в частности, около 40 украинцев.

    Грицак утверждает, что сотрудники компании принимали участие в событиях июня 2014 — августа 2015 годов в Донбассе, а с августа 2015 года в Сирии – он упомянул Хомс, Хаму, Латакию, Дамаск, Пальмиру.

    Глава СБУ также заявил, что следователи спецслужбы выписали уведомление о подозрении руководителю ЧВК "Вагнер" Дмитрию Уткину и в понедельник передадут его Генеральной прокуратуре Украины.

    Он также сообщил, что спецслужба регулярно передает данные о деятельности Вагнера в Донецкой области партнерским службам Запада. По его словам, 19 октября в Брюсселе состоится специальный брифинг по частной компании "Вагнера", который будет организовываться через МИД и министерство информационной политики.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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