Вперед, на Мундиаль: стартует продажа билетов на ЧМ-2018 по футболу

Вероника Столбунова, для РИА Новости Украина

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Несколько этапов

Как сообщает ФИФА, на первом этапе, который продлится до 12 октября, болельщики смогут подать заявки на приобретение билетов. У всех заявок будут равные шансы независимо от конкретной даты подачи. Все заказчики билетов получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки.

Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

Второй этап продаж пройдет после официальной жеребьевки финальной части чемпионата мира, которая состоится 1 декабря. Продажа также будет идти в два периода — сначала путем случайной жеребьевки (с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года), а затем в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля).

Последняя возможность приобрести билеты на матчи появится у болельщиков в ходе этапа продаж "в последний момент", когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года, в день финального матча чемпионата мира.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино (в центре) и заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко (справа) после церемонии старта тура кубка чемпионата мира 2018 по футболу

"Мы разработали систему, которая дает всем болельщикам равные шансы на приобретение билетов. На каждом чемпионате мира болельщики были важнейшей частью большого спортивного праздника. Чемпионат мира в России станет уникальным событием с точки зрения организации и атмосферы турнира, достойно продолжив традиции мировых футбольных первенств", — сказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Категории и цены

Всего ФИФА определила четыре категории билетов. Первая — самая дорогая: билет на матч открытия будет стоить 33 тысячи рублей (550 долларов), за посещение матча группового этапа нужно будет заплатить 12,6 тысячи рублей (210 долларов), 1/8 финала — 14,7 тысячи (245 долларов), четвертьфинала — 21,9 тысячи (365 долларов), полуфинала — 45 тысяч (750 долларов). Билет на матч за третье место можно будет приобрести за 21,9 тысячи рублей (365 долларов), а на финал — за 66 тысяч (1100 долларов).

Ценовой диапазон билетов второй категории составляет от 9,9 тысячи рублей (165 долларов) за матчи группового этапа до 42,6 тысячи рублей (710 долларов) за финал. На матч открытия в этой категории можно попасть за 23,4 тысячи рублей (390 долларов). Цены на билеты третьей категории колеблются от 6,3 тысячи рублей (105 долларов) до 27,3 тысячи рублей (455 долларов), цена за билет на матч открытия составит 13,2 тысячи рублей (220 долларов).

Также существует четвертая категория билетов, которая предусмотрена специально для резидентов страны-хозяйки. Такой опыт применялся на чемпионатах мира в 2010 и 2014 годах. В этой категории билет на матч открытия будет стоить 3,2 тысячи рублей, за посещение матча группового этапа нужно будет заплатить 1280 рублей, игры 1/8 финала обойдутся в 2240 рублей, четвертьфиналы — 3,8 тысячи, полуфиналы — 4,48 тысячи, матч за третье место — 3,8 тысячи, а финал — 7,04 тысячи. Кроме того, ФИФА выделяет специальные билеты для болельщиков с инвалидностью, маломобильных лиц и болельщиков с избыточным весом.

Также будет возможность выкупа ложи на два полуфинала и финал. Полуфиналы пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, финал — в Москве на стадионе "Лужники". В пакете, который предлагается по цене 564 тысячи долларов, вместимость ложи на арене в Санкт-Петербурге составляет 12 человек, а ложа обновленных "Лужников" способна принять 20 человек. Стоимость еще одного пакета на три игры составляет 542 250 долларов, вместимость лож для этого пакета составит 15 человек на стадионе в Санкт-Петербурге и 18 человек для "Лужников". Болельщики могут выкупить ложу на один из полуфиналов и финал. Стоимость пакета на два матча зависит от вместимости лож и составляет от 369 до 449 тысяч долларов.

Паспорт болельщика

Получение паспорта болельщика является обязательным условием для допуска на территорию стадиона в дни матчей чемпионата мира. Без этого документа нельзя попасть на матч даже при наличии билета на игру. ФИФА рекомендует подать заявку на получение этого бесплатного документа сразу после того, как будет получено подтверждение приобретения билетов после окончания периода продаж путем случайной жеребьевки.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Старт тура Кубка ЧМ-2018 по футболу

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Помимо этого, паспорт болельщика предоставляет право безвизового въезда на территорию РФ, бесплатного проезда в специальных поездах между городами-организаторами, бесплатного проезда на общественном транспорте в день матча. Система паспорта болельщика уже работала на прошедшем в Казани, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге Кубке конфедераций-2017.