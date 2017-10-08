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    Спорт

    Поляки победили черногорцев и вышли в финальный турнир ЧМ-2018

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    Поляки вышли в финальную стадию, которая пройдет в России. Польши набрала 25 очков и заняла первое место в группе, дающее прямой выход на чемпионат мира.
    Польские болельщики
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Футболисты сборной Польши победили команду Черногории в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в европейской зоне, сообщает Р-Спорт.

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    Встреча прошла в воскресенье в Варшаве и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

    Таким образом, поляки вышли в финальную стадию, которая пройдет в России.

    Польши набрала 25 очков и заняла первое место в группе, дающее прямой выход на чемпионат мира.

    Команда Дании с 20 баллами стала второй в турнирной таблице, получив право сыграть в матчах плей-офф за путевку на мундиаль. 

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