Поляки победили черногорцев и вышли в финальный турнир ЧМ-2018

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Футболисты сборной Польши победили команду Черногории в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в европейской зоне, сообщает Р-Спорт.

Встреча прошла в воскресенье в Варшаве и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Таким образом, поляки вышли в финальную стадию, которая пройдет в России.

Польши набрала 25 очков и заняла первое место в группе, дающее прямой выход на чемпионат мира.

Команда Дании с 20 баллами стала второй в турнирной таблице, получив право сыграть в матчах плей-офф за путевку на мундиаль.