Матч Украина - Хорватия. На улицы Киева выйдут 3800 правоохранителей

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Почти четыре тысячи полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины будут дежурить в понедельник в центре Киева из-за футбольного матча, сообщила пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Девятого октября в Киеве состоится заключительный квалификационный футбольный матч чемпионата мира между национальными сборными командами Украины и Хорватии… Встреча футбольных команд состоится на НСК "Олимпийский", поэтому 3,8 тысячи работников структурных подразделений столичной полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины усилят меры безопасности", — говорится в сообщении.

Правоохранители будут дежурить на прилегающих к стадиону территориях, остановках общественного транспорта и метрополитене.

Начало матча — в 21:45 на НСК "Олимпийский". Для продолжения борьбы за попадание в финальную часть ЧМ-2018 украинцам необходима победа, Хорватии достаточно ничьей.

Болельщики сборной Украины в понедельник пройдут маршем по центральным улицам Киева перед решающим матчем со сборной Хорватии.