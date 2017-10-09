наверх
09.10.201712:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Матч Украина - Хорватия. На улицы Киева выйдут 3800 правоохранителей

    (обновлено: )84
    В Киеве состоится в понедельник заключительный квалификационный футбольный матч чемпионата мира между национальными сборными командами Украины и Хорватии. За порядком будут следить 3,8 тысячи полицейских и нацгвардейцев.
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Почти четыре тысячи полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины будут дежурить в понедельник в центре Киева из-за футбольного матча, сообщила пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

    Подготовка в РФ к Чемпионату мира по футболу-2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вперед, на Мундиаль: стартует продажа билетов на ЧМ-2018 по футболу

    "Девятого октября в Киеве состоится заключительный квалификационный футбольный матч чемпионата мира между национальными сборными командами Украины и Хорватии… Встреча футбольных команд состоится на НСК "Олимпийский", поэтому 3,8 тысячи работников структурных подразделений столичной полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины усилят меры безопасности", — говорится в сообщении.

    Правоохранители будут дежурить на прилегающих к стадиону территориях, остановках общественного транспорта и метрополитене.

    Начало матча — в 21:45 на НСК "Олимпийский". Для продолжения борьбы за попадание в финальную часть ЧМ-2018 украинцам необходима победа, Хорватии достаточно ничьей.

    Болельщики сборной Украины в понедельник пройдут маршем по центральным улицам Киева перед решающим матчем со сборной Хорватии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Бабкин
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Помощник президента России Владислав Сурков
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Выдача денег в банке. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись