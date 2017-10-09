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    Футболисты сборной получат двойные премиальные за победу над хорватами

    (обновлено: )6510
    По информации СМИ, двойные премиальные в случае победы команде Андрея Шевченко пообещал глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко.
    Сборная Украины по футболу
    Федерация футбола Украины

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Футболисты сборной Украины получат двойные премиальные за победу над командой Хорватии в заключительном матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года, сообщает ua-football.com со ссылкой на телеканал "Футбол-1".

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    Перед заключительным туром в группе I лидирует команда Исландии (19 очков), следом идут сборные Хорватии и Украины (по 17), но хорваты выше в турнирной таблице по дополнительным показателям. Встреча сборных Украины и Хорватии состоится в понедельник в Киеве.

    По сообщению источника, двойные премиальные команде Андрея Шевченко пообещал глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

    Победители девяти групп в европейской отборочной зоне получат прямые путевки на чемпионат мира-2018. Лучшие восемь сборных из числа тех, что займут вторые места в своих группах, продолжат борьбу за путевки на турнир в стыковых матчах.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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